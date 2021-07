Hostecar entiende que no se puede plantear un toque de queda por la incapacidad de controlar los botellones

Más contundencia contra los botellones y refuerzo policial preventivo es lo que reclama Hostecar a las puertas de un nuevo fin de semana donde podrían reproducirse episodios similares a los ocurridos en las últimas semanas.

El presidente de Hostecar ha lamentado de nuevo la ineficacia de las autoridades para controlar el fenómeno del botelleo y las aglomeraciones incontroladas.

Juan José López entiende que un posible toque de queda no tiene que ser la solución para controlar lo que está ocurriendo y espera que la Comunidad no utilice los botellones "como excusa" para imponer un toque de queda en pleno verano. "Un toque de queda o limitaciones de movilidad solo servirían para perjudicar de nuevo a la hostelería y a los sectores turísticos en plena campaña y no sería la solución para atajar los botellones y los grupos incontrolados de personas", ha manifestado a Cope.

Muchos hosteleros de las zonas de playa han mostrado su preocupación por el hecho de que se imponga un toque de queda y el botelleo se adelante de hora provocando un mayor riesgo de contagio y perjudicando a los usuarios de las playas.

Desde Hostecar se pide intensificar la vigilancia policial y utilizar agentes de paisano para controlar los botelleos y aquellas tiendas donde se adquieren las bebidas.

Los hosteleros inciden en la necesidad de agilizar la vacunación y poner en marcha campañas de concienciación dirigidas de manera especial a los jóvenes.