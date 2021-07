Hostecar cuestiona los datos sobre la tasa de incidencia covid en los municipios de playa

La patronal hostelera de Cartagena ha pedido a las autoridades sanitarias que clarifiquen si se está teniendo en cuenta la población de veraneantes para calcular la tasa de incidencia del covid en los municipios de costa.

El presidente de Hostecar, Juan José López, considera que la Comunidad podría estár discriminando a las ciudades de costa respecto a otras poblaciones del interior a la hora de establecer la tasa de incidencia porque se están sumando los positivos de los veraneantes pero solo se tiene en cuenta el dato de la población censada. "La incidencia va a salir disparada en municipios como Cartagena y otras localidades costeras porque se duplica y triplica el número de habitantes. Pensamos que no se está teniendo en cuenta ese crecimiento exponencial de población para calcular la tasa y eso va a perjudicar a las localidades costeras que vamos a sufrir las restricciones con datos que no son reales respecto al número de habitantes", ha manifestado López.

Hostecar está pidiendo datos relacionados con el tema y se encuentra a la espera de poder corroborar una situación que considera "injusta para las localidades estivales".

Por otra parte, ha vuelto a criticar el "descontrol de los botellones" cuando hace un mes y medio ya advirtieron de lo que podía pasar y se ha llegado a una situación "lamentable" que además está generando inseguridad ciudadana.

El presidente de los hosteleros se ha reunido hoy con asociaciones y colectivos afectados por el botelleo en Cabo de Palos y La Manga para analizar el tema. "Se ha llegado a una situación que no es normal, no entendemos por qué no se ha actuado desde que comenzó el verano y ahora nos tocará pagar a los mismos de siempre", ha manifestado a Cope Cartagena el representante patronal, que vuelve a exigir un disposito policial eficaz para evitar los botellones.