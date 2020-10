Hostecar no contempla que se imponga de nuevo un cierre de la hostelería como ha ocurrido en Cataluña

Hostecar no contempla la posibilidad de que se imponga un cierre de la hostelería en Cartagena como ha ocurrido en otras zonas de España por la pandemia. Así lo ha manifestado el presidente de la patronal hostelera, Juan José López, durante un acto sobre la seguridad sanitaria de los establecimientos en Cartagena.

López entiende que no hay motivos para ello porque bares y restaurantes de Cartagena están demostrando ser seguros y no se ha producido ningún brote ni circunstancia sanitaria relacionada con el sector. "En general los propietarios, trabajadores y clientes están haciendo las cosas bien y no sería justo volver a atacar a un sector que no está generando problemas", ha asegurado.

Por otra parte ha recordado que ningún establecimiento ha sido clausurado por problemas relacionados con el coronavirus y tampoco se han cerrado negocios afectados directamente por la crisis generada por la pandemia. "Los negocios que han cerrado en la comarca ya arrastraban algún problema antes del coronavirus y son los que no han podido seguir trabajando".

SELLO DE SEGURIDAD

La Asociación de Hosteleros de Cartagena con la colaboraráción del Ayuntamiento de Cartagena está trabajando en la implantación de un sello de garantía de seguridad alimentaria en los establecimientos.

Se trata de un distintivo que lucirán los locales como un reconocimiento al esfuerzo por mejorar sus condiciones higiénico-sanitarias, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las autoridades competentes, para la prevención y respuesta ante los riesgos de la propagación del Covid-19.

Magoga ha sido el establecimiento elegido para poner en marcha la campaña a la que se unirán la mayoría de bares, cafeterías y restaurantes del municipio. En el acto han participado el teniente de alcalde, Manuél Padín y el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez.

López ha recordado que se trata de una iniciativa que existía anteriormente al COVID19, "la máxima de la asociación siempre ha sido mantener la excelencia gastronómica, y entendíamos que para eso era necesario el sello. Nos vimos obligados a retrasar la presentación por la situación generada por el coronavirus, y ahora creemos que es imprescindible esta medida para revitalizar al sector. Además ayudará a posicionar a Cartagena y la Región de Murcia dentro de la seguridad alimentaria".

En los servicios incluidos en el Sello de Garantía de Seguridad Alimentaria se incluye la realización de tres Auditorias Higiénicos-Sanitarias anuales, el diseño, realización implantación y seguimiento de los prequerresitos del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos adaptados a las condiciones del establecimiento, la obtención y renovación del número de Registro General Sanitario, el diseño e implantación del Plan de Formación de los Manipuladores de Alimentos, la resolución directa en horario comercial de las consultas de asesoramiento, el abastecimiento de material de control de calidad y asesoramiento en caso de crisis alimentarias.