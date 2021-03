Hostecar considera muy grave que el Gobierno regional se salte su propia normativa para la hostelería

Hostecar ha criticado este lunes lo que considera una "decisión unilateral y de alteración del protocolo" por parte del Gobierno autonómico, con baremos que regulan los porcentajes de aforo en el interior de los bares que supone que solo puedan hacerlo al 30 % y con mesas para dos no convivientes cuando hay municipios, como es el caso de Cartagena, en los que podría abrirse hasta el 75 %. "En esta ocasión no han tenido en cuenta los datos de incidencia de los municipios y han hecho tabla rasa en toda la Región cuando aquí el miércoles y según los datos de contagios tendríamos que abrir al 75%", ha señalado Juan José López, que no se explica como el Gobierno regional no ha respetado su propia norma que impuso en diciembre.

Todo después de que el Ejecutivo regional haya anunciado hoy que ese 30 % sería el límite para todos los municipios, cuando los hay con niveles de trasmisión muy alta que permitirían hasta un 50 % de aforo en el interior; media/alta, que permitirían ese 75 %, y baja, en los que sería incluso posible abrir las barras, caso de Cartagena.

La patronal hostelera no entiende como un año después el Gobierno regional no ha sido capaz de encontrar el equilibrio y tampoco ha creado un foro donde se tuvieran en cuentan también las consecuencias económicas y sociales.

Los empresarios se quejan que se limite a dos el número de no convivientes que pueden compartir mesa en el interior de bares y restaurantes, "lo que tampoco contempla ese protocolo que ellos mismos redactaron".

Es muy grave, según López "que ellos mismos no hagan caso de sus propios criterios" recogidos en la orden del pasado 14 de diciembre "y a nosotros nos obliguen a cumplir con todo".

La tasa de incidencia en Cartagena está considerada baja por las autoridades sanitarias con 25 caso por cada 100.000 habitantes en siete días y 59 por cada 100.000 habitantes en catorce días.