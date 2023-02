Homenaje a Andrés Bernabé por la creación de un parque en Los Popos

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha agradecido al vecino de Los Popos, Andrés Bernabé Ballesteros, su empeño y tesón en la creación de la zona verde desde hoy lleva oficialmente su nombre. Arroyo ha rememorado la frase del poeta José Martí, de que todo hombre debería "plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro"; "no sé si habrás escrito un libros, pero has tenido cuatro hijos y has plantado centenares de árboles", ha apostillado la alcaldesa..



También han estado los presidentes de las asociaciones de vecinos colindantes al parque como el de Los Popos, Luis Fernández Roca, promotor de esta iniciativa, amigos, vecinos y familiares del homenajeado.



Arroyo ha relatado las vicisitudes llevadas a cabo desde la creación en 1988 de la Urbanización Alcalde de Cartagena por un grupo de vecinos, liderado por Andrés Bernabé que , ante la carencia de plazas, parques o jardines para expansión de sus hijos, plantaron árboles en parcelas no construidas, propiedad de la cooperativa de la que los vecinos eran socios cooperativistas.



En 1994 la asamblea general de la cooperativa cedió el solar al Ayuntamiento, con la calificación de zona verde. Desde aquella fecha Andrés Bernabé ha estado cuidando, limpiando y regando con agua propia las plantaciones de árboles .



Con el inicio de la construcción de la urbanización de La Vaguada, el agua empezó a ser suministrada por el Ayuntamiento, pero no el trabajo que seguía siendo de Andrés Bernabé con la ayuda de otros vecinos.



En marzo de 2015 colaboró con la Concejalía de Medio Ambiente para que se incluyera en el programa Tetraclinis Life y se hizo una plantación de cien arboles que han arraigado gracias a su cuidado.



Tal empeño y dedicación durante más de 25 años y la modestia de Andrés Bernabé, que no quería inicialmente que su nombre figurase, hizo que la Asamblea General de la Asociación de Vecinos, solicitase inicialmente la denominación de Parque de San Bernabé.



Natural de Orihuela, Andrés Bernabé, de 78 años de edad, casado, con cuatro hijos, ha pasado la mayor parte de su vida profesional como Policía Nacional en Cartagena y también la personal, desde hace 34 años en Los Popos.



Bernabé se ha mostrado muy emocionado por la nominación de este parque situado entre las calles Cuzco, Monte Atalaya y Monte Ventura de las urbanizaciones Alcalde de Cartagena y La Vaguada, y del que el Ayuntamiento se hará cargo a partir de ahora, ya que según ha anunciado la alcaldesa, se ha incluido en pliego de la próxima contrata de jardines municipales.