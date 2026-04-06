El 'Hespérides' pone rumbo a España tras culminar con éxito la Campaña Antártica

La Campaña Antártica Española 2025-2026 ha concluido oficialmente tras 94 días de expedición. El Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) 'Hespérides' ha finalizado su misión después de completar el cierre de las Bases Antárticas Españolas (BAE) 'Juan Carlos I' y 'Gabriel de Castilla' el pasado 29 de marzo, momento en el que inició su navegación de regreso a España.

Tres meses de investigación polar

Durante los tres meses de campaña, el buque de la Armada con base en Cartagena ha sido clave para el desarrollo de 29 proyectos científicos. Estos trabajos se han centrado en áreas como la oceanografía, la biología, la geología y el estudio del cambio climático, con siete de ellos ejecutados íntegramente a bordo del 'Hespérides'.

La misión, que comenzó el 25 de diciembre de 2025, ha destacado por su complejidad logística para operar en condiciones extremas. En este viaje, el buque ha cruzado el Mar de Hoces en ocho ocasiones, una hazaña que coincide en 2026 con el quinto centenario de su descubrimiento por el navegante Francisco de Hoces.

Recepción en Ushuaia y regreso a Cartagena

El fin de la expedición se ha celebrado con una recepción oficial a bordo en el puerto de Ushuaia (Argentina), presidida por el embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde. En el acto, el comandante del 'Hespérides' presentó los resultados de la campaña a las autoridades de la Armada Argentina.

Actualmente, el buque oceanográfico navega hacia Recife (Brasil) para realizar su última escala logística antes de poner rumbo definitivo a su puerto base en Cartagena. Concluye así una misión que reafirma la apuesta de España por la ciencia polar y la cooperación internacional.