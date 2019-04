Hernández y Rol asumen las competencias del puerto

El Presidente de la COEC, Pedro Pablo Hernández, se pone al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena tras el cese de Joaquín Segado.

Así lo ha aprobado por unanimidad el Consejo de Administración del Puerto, con el objetivo de delegar la representación institucional en e presidente de la patronal de Cartagena. Por su parte, el director del puerto, Fermín Rol, asume las competencias técnica.

Segado se ha despedido hoy del cargo, "ha sido un honor estar al frente de la Autoridad Portuaria a lo largo de un año lleno de éxitos para el puerto" ha recordado.

Joaquín Segado se marcha con la "pena" de no haber podido avanzar más en el proyecto de El Gorguel cuyo estudio ambiental estará acabado a finales de año por parte del Instituto Español de Oceanografía y de cuyo retraso culpaba al Gobierno de Pedro Sánchez que no lo ha declarado de interés estratégico.

Respecto a su puesto en la lista electoral ha dicho que "también es un honor que el Presidente del PP me haya llamado para concurrir a las urnas en la elecciones autonómicas".