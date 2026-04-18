Hermosa Fest regresa a La Manga con Boney M, Sidecars y un ambiente único junto al mar

El festival Hermosa Fest celebra su próxima edición los días 10 y 11 de octubre de 2026, regresando al TRIPS SUMMER CLUB de La Manga tras su cancelación el año anterior debido a la dana Alice. El evento, que cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Cartagena, ya ha puesto a la venta los abonos en su página web oficial, www.hermosafest.com.

Un cartel ecléctico y nacional

El primer avance del cartel presenta una mezcla de artistas consagrados y propuestas frescas. Nombres como Boney M, Casa Azul, Sidecars, Vinila Von Bismark DJ, SAO, Adiós Noviembre, Second DJs, Bicicleta y Cycle garantizan una oferta musical diversa para dos noches de diversión. La organización ha confirmado que próximamente se anunciarán nuevas incorporaciones.

La edición de 2026 se beneficia de un largo fin de semana, ya que el lunes 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, festivo nacional. Esto permite que el festival se celebre cómodamente en sábado y domingo. Los abonos generales y VIP todavía están disponibles a precio de lanzamiento en la web del festival.

Ayuntamiento de Cartagena Boney M,

Apoyo a la cultura fuera de temporada

El Ayuntamiento de Cartagena ha reafirmado su compromiso con el festival como patrocinador principal. El concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, ha declarado que el consistorio "apoya esta iniciativa que contribuye a la desestacionalización de la oferta cultural y de ocio en la zona costera de La Manga y Cabo de Palos, sumando un atractivo más a este enclave turístico más allá de la temporada estival".

Ayuntamiento de Cartagena Cartel del Hermosa Fest

Un festival boutique de referencia

Nacido en 2022, el Hermosa Fest se ha consolidado como un referente entre los festivales de la costa Mediterránea. Se define como un festival boutique situado a solo 20 minutos de Cartagena, que destaca por su propuesta ecléctica y la calidad de sus instalaciones. El evento se celebra en la discoteca Trips, que ofrece espacios tanto al aire libre como interiores.

Toda la información sobre la agenda cultural y de ocio del municipio puede consultarse en la web www.cartagena.es, en la sección Agenda Ciudad. Asimismo, el área de Cultura del Ayuntamiento ha publicado una guía con las actividades programadas hasta el próximo mes de mayo.