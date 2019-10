Hartos de promesas

Los daños de la Dana retrasaron de nuevo la presentación del ante proyecto del colegio de La Aljorra. Están hartos de escuchar promesas que nunca se materializan por cambios políticos o por cualquier otra cuestión. Siguen sin conocer cómo va el proyecto. Llevan diez años esperando un nuevo colegio y hace cinco que luchan unidos desde la plataforma. Hay padres y madres que ya han visto en este tiempo como sus hijos han pasado al instituto y las cosas no han cambiado. El día 8 del próximo mes saldrán desde cada uno de los dos colegios actuales y se unirán en el centro cívico. Piden el apoyo de todos los vecinos y de quienes crean en su causa. Guardan la esperanza de que antes llegue la cita prometida para inicio del mes, pero ya no quieren dejar pasar el tiempo y seguir comprobando que las soluciones no llegan para sus hijos. Saldrán a la calle con motivos justificados.

La responsable del AMPA y miembro de la plataforma, Mari Ángeles Gómez, nos recuerda que "tenemos dos colegios con más de 50 años. No tienen aulas. Algunos están en clases prefabricadas. Las clases de apoyo se dan en los pasillos o en los despachos de los directores. En el Miguel de Cervantes tienen letrinas y tienen que salir al patio para ir al servicio. El pabellón de la rambla está situado, como su propio nombre indica, en una rambla". Solo aspiran a que sus hijos tengan una educación en condiciones y no piensan parar hasta conseguirlo. Están casandos de que no haya avances e incluso de que entre diferentes concejalías ni siquiera compartan la información sobre los problemas que surjen.