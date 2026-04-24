Hallan un cadáver en Cabo de Palos que podría estar vinculado con la patera a la deriva

Un cuerpo sin vida ha sido localizado este viernes en las inmediaciones del faro de Cabo de Palos, en Cartagena, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. El hallazgo ha tenido lugar a primera hora de la mañana junto al espigón de la playa de Levante, hasta donde se ha desplazado una comitiva judicial para proceder al levantamiento del cadáver.

Tras la orden del juzgado, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cartagena para practicarle la autopsia.

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el cadáver podría corresponder a uno de los desaparecidos de la patera que quedó a la deriva el pasado lunes frente a la costa de Cartagena. En dicha embarcación viajaban 18 personas, de las cuales solo dos lograron sobrevivir, tres fueron halladas sin vida y al menos 13 continúan desaparecidas.

El caso permanece bajo investigación desde que Salvamento Marítimo realizó el rescate, tras recibir el aviso de un buque militar francés. Además, un crucero que navegaba a 140 millas de Cabo de Palos recuperó el pasado miércoles cinco cuerpos en el mar, cuya identificación está pendiente para determinar si pertenecen al mismo grupo.

Una travesía a la deriva

Las investigaciones se centran ahora en esclarecer la identidad del cuerpo localizado este viernes y en confirmar si forma parte de esa misma travesía. Según las primeras informaciones, una avería del motor habría dejado la embarcación a la deriva durante días, sin agua ni alimentos, en una ruta que habitualmente se completa en menos de 24 horas desde la costa argelina.

La situación en el mar se complica, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por fenómenos costeros y viento en el litoral de Cartagena. Se prevén rachas de hasta 60 km/h y olas de hasta 3 metros.