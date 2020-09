Guerra del ayuntamiento contra los propietarios de solares abandonados y en estado de insalubridad

Más de un millar de notificaciones sobre el estado de limpieza de solares ha enviado el ayuntamiento a sus propietarios desde que comenzó la legislatura según han señalado el teniente de alcalde y concejal del área de Sanidad, Manuel Padín.

Muchos de los propietarios no han hecho caso de la notificación municipal para limpiarlos y por ese motivo el concejal iniciará el próximo lunes una ronda de contactos con presidentes vecinales de barrios y diputaciones para informar del estado de los expedientes abiertos. "Vamos a declarar la guerra a los propietarios que no hagan caso porque no se puede mantener una situación que genera insalubridad y roedores", ha manifestado.

Se trata de unos encuentros que se celebrarán cada semana y que pretenden abarcar todo el municipio, dando a conocer a los dirigentes la situación real de sus respectivas poblaciones con datos sobre el proceso de cada caso, ha dicho Padín

El edil también ha informado de que en esas reuniones se informará de la nueva metodología puesta en marcha por la Concejalía para agilizar estas limpiezas. Y es que, según ha avanzado, ahora la primera notificación que llega a los propietarios incluye una valoración del coste de la limpieza del solar si el Ayuntamiento debe intervenir de forma subsidiaria, algo que con el método anterior no se incluía hasta el final del procedimiento. De esta forma, el dueño de la parcela conoce desde el primero momento el montante final de la ejecución en caso de no proceder a la limpieza de forma voluntaria.