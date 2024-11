¿Por qué nos guardamos tanto? "La importancia de expresar lo que sentimos"

Hay parejas que creen que todo va bien y familias que no creen que hay problemas en su seno. Relaciones profesionales estables, que no parecen tener fisuras. Hay algunas que son reales, pero en otros casos el motivo es el no expresar unas emociones que suelen terminar pasando factura.

Tan malo es no expresar ninguna emoción, como hacerlo en el momento o en la forma equivocada y de ello nos habla de primera mano Javier De Haro, psicólogo y educador, experto en la materia.

Las cosas hay que hablarlas. "Es súper bueno que nos acostumbremos a exteriorizar, a descargar, por así decirlo, obviamente sabiendo con quién podemos hacerlo. Incluso muchas veces, si no queremos descargar, si no queremos hablar con alguien, al menos podéis escribirlas. Pero es súper importante porque al final todo lo que nos guardamos dentro puede no ser tan beneficioso como pensamos".

A veces, las personas se guardan sus emociones por no molestar, pero muchos de los traumas adultos llegan de una infancia en la que no se expresó los sentimientos. " Sí, totalmente. Rafael Guerrero, todo un referente a nivel de psicología nacional, hablaba en su último libro sobre esto. Muchos traumas vienen de la infancia y la adolescencia y el denominador común de muchos de ellos es el silenciar, el callarse, el guardarse las cosas", advierte el experto.

la educación cambia

Afortunadamente van cambiando las cosas y no se educa para ser fuerte 24 horas al día, o para decir que llorar es de flojos, pero el cambio debe seguir. "Las herramientas de nuestros padres no son las que hay ahora y debemos actuar como tal".

Que hay gente en peores circunstancias, no significa que no haya derecho a quejarse. "Muchas veces relativizamos y pensamos bueno, yo he perdido el trabajo pero esta persona ha perdido un familiar, no me puedo poner a llorar. Pero al final tenemos que entender que cada duelo es subjetivo y al final si lo relativizamos siempre, no procesamos lo que nos pasa y ese procesamiento es muy importante.

Silenciar las emociones negativas, no elimina los problemas de las parejas o las familias. " Sí, eso es algo muy, muy habitual. Luego es cierto que hay otros indicadores que pueden darte pistas, pero incluso pasa en muchas familias que no sabemos que una persona puede estar mal. De hecho, se han dado casos de suicidio en el que el entorno decía pero si esta persona estaba bien, ¿qué ha pasado? Y luego rascando podemos ver más cosas de fondo".

hablar siempre ayuda

Hay veces que se debe tomar la iniciativa ante esos indicadores. "Por eso es muy importante no esperar a que nos cuente una persona, sino acostumbrarnos a parar, hablar de emociones, preguntar a otra persona si está feliz y cómo se siente. No solemos hablar de emociones, solemos hablar de cómo está, pero el tocar también esos puntos es algo fundamental.

Este asunto también se trabaja. "A veces no exteriorizamos, porque realmente no somos conscientes de lo que está pasando, porque entramos en un bucle con las prisas, con las responsabilidades del día a día y llega un momento que te das cuenta cuando, diríamos, la bola de nieve está muy grande. Por eso, un primer consejo que daríamos sería el que tenemos que acostumbrarnos a, ya no digo diariamente, pero al menos semanalmente, parar quince minutitos y preguntarnos cómo estamos, si estamos felices".

COPE Educador y psicólogo

Luego hay que identificar lo que se siente. "Un segundo punto es aprender a ver las sensaciones que yo tengo de malestar, el estrés, porque de esa forma, si yo soy consciente de las sensaciones que me preocupan, es cuando puedo ocuparme. Y finalmente, yo siempre lo digo, es complicado porque no siempre queremos exteriorizar lo que nos pasa, pero al menos escribirlo, al menos verbalizarlo, al menos hablar con alguien de confianza".

Hay que medir también no expresar todo de golpe cuando esa bola de nieve se haya hecho demasiado grande. "Claro, es muy importante porque fíjate, al final todas las emociones son adaptativas. Incluso el miedo, la culpa, todas son adaptativas, la tristeza. Nos centramos en la emoción y no en la reacción que nos produce. Hay que reflexionar, porque las reacciones en caliente que pueden ser peligrosas".

Es fundamental, explica el experto, dedicarse tiempo a uno mismo. "El tema es que no nos cuidamos, no tenemos tiempo para nosotros. Al final se ha demostrado que a nivel emocional todas las emociones son válidas, pero llega un momento que si se acumulan, nos pueden producir un agotamiento, un estrés, un estado, diríamos, que no nos ayuda".

Recargar las pilas y resetear. "Eso ayuda muchísimo a que no lleguemos a ese punto de explotar. Por eso, por supuesto que escribir, hablar, descargar es importante pero sobre todo también cuidarse a uno mismo y tener momentos para poder resetear, por así decirlo", finaliza el experto.