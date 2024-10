Gonzalo Wandosell: "Ser pregonero de la Semana Santa es el mayor orgullo que puede tener un cartagenero"

El Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UCAM, Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla ha sido escogido como pregonero para la Semana Santa de Cartagena en el 2025, un nombramiento que ha emocionado a un hombre que no entiende su vida sin la Semana Santa.

Es para él algo emocional, porque asocia la gran fiesta de la ciudad a sus padres que le implicaron desde niño en las procesiones, como en el resto de tradiciones de su ciudad natal. Esta misma semana participaba de una conferencia con la Cofradía california.

Horas después, sigue muy emocionado. "Estoy subido en la nube. No he dormido. Ya he empezado a tomar notas de las emociones que me venían a la cabeza y estoy que no me lo creo todavía".

escribir desde el corazón

Eso sí, todavía no lo tiene terminado, por muchas ganas que tenga. Tienes ya escrito el pregón completo, (8:24) porque no me extrañarías nada. "No, no, completo no. He de confesar que yo soy mucho de tomar notas y que anoche estaba rebuscando un poco para que me sirvieran, pero sobre todo lo que tengo son los sentimientos que me produce la Semana Santa, y sobre todo mis padres. Para mí la Semana Santa son mis padres, Lali y Gonzalo, que además son dos figuras muy conocidas dentro del mundo cofrade".

Reconoce que lleva desde ayer desconcentrado, pero cree que le será fácil plasmar todas esas ideas en un pregón muy a su estilo. "Creo que saldrá. Lo difícil va a ser traducir todas esas sensaciones en palabras con sentido. Hice una promesa que iba a ser relativamente breve, pero yo creo que los 50 minutos o 55 sí que voy a estar".

Es cartagenero, creyente y cofrade, por lo que su línea estará clara. "Haré un pregón desde la fe, evidentemente, que es lo que tengo. Pero sobre todo desde los sentimientos cartageneros (y los sentimientos de emoción que me producen a mí la Semana Santa. Mi infancia es la Semana Santa, mi adolescencia es la Semana Santa y ya, incluso como adulto y como padre siempre ha estado presente en mi vida".

La mayor influencia ha sido su madre. "Mi madre es una sanpedrista increíble. Todo el mundo la conoce de la cofradía California. Ella es la que me ponía las pilas y me decía que el espíritu de la Semana Santa estuviera presente en mí".

Sabe que apurará el límite de entrega para ir perfeccionando y dando forma al orgullo que le produce ser el pregonero de la Semana Santa. "Son palabras mayores. Yo creo que es el honor único y más importante que puede tener un cartagenero, así yo lo pienso. Y en eso estoy, intentando luchar con esas emociones", advierte Wandosell emocionado.