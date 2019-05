Gómez López deja el cargo de director general de Deportes

Alonso Gómez López, quien fuera árbitro de fútbol de Primera División, ha dejado el cargo de director general de Deportes de la Comunidad Autónoma y abandona la carrera política, la cual le llevó antes a ejercer como concejal de Deportes del ayuntamiento de Cartagena.

Gómez López, cartagenero de 66 años, ha tomado esta decisión que le trasladó hace unos días por carta al presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y que ha hecho pública a 16 días de las elecciones municipales y autonómicas. Ha sido en una rueda de prensa celebrada este miércoles, en la que ha calificado como "un honor" haber servido al deporte murciano desde este puesto y ha asegurado que seguirá "con la misma ilusión" hasta el inminente término de la legislatura.

El ex colegiado, después de cuatro años como máximo responsable político del deporte a nivel autonómico, se marcha reclamando un incremento de la cuantía económica para el fomento del deporte y ha recordado que Murcia está "en último lugar" en dotación presupuestaria en esa parcela en España, al tiempo que ha asegurado que "se debe apostar más por el deporte de base".

"No estoy cansado, pero le prometí a mi familia que tomaría esta decisión que adopté hace seis o siete meses y tengo que cumplirlo tras cuatro años que han sido frenéticos y en los que he recorrido 140.000 kilómetros, la gran mayoría de ellos en mi coche, para estar en acontecimientos deportivos durante ese periodo", ha manifestado al argumentar su adiós.

Haciendo repaso a su gestión ha destacado que "se han recuperado las becas a deportistas y se han incrementado las partidas a las federaciones deportivas" y ha valorado igualmente el apoyo al deporte femenino a través de los clubes.