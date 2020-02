Goles contra el cáncer

El FC Cartagena adelantó al domingo la jornada del día mundial de la lucha contra el cáncer que se desarrolla hoy en la ciudad con diferentes actividades. Un grupo de la asociación saltó al césped del Cartagonova junto al Efesé y a los jugadores del Atlético Sanluqueño que no dudaron en ponerse las camisetas de una lucha que no es de un día pero al que le dieron una gran visibilidad con goles incluidos al descanso. Los 365 días del año se trabaja por una enfermedad cuyas cifras asustan, pero que gracias a los avances no es sinónimo de muerte. Durante la jornada de hoy hay mesas informativas en la zona del ICUE y en la hospital de Santa Lucia. Los voluntarios cuentan las muchas actividades que se desarrollan en el local de la Calle Trafalgar de Cartagena.

Van desde la atención psicológica a pacientes y familiares, talleres de manualidades, de yoga y cursos de prevención y es que eso es fundamental. La detección precoz reduce de forma intensa el número de muertes. Debemos controlar posibles cambios en manchas o lunares o en el pecho en el caso de las mujeres. Además, protegernos del sol y llevar una buenos hábitos en los que hay que desterrar el tabaco son fundamentales. Al año el gasto sanitario por el cáncer es de unos 18 millones de euros.

La recaudación de las diferentes cuestiones que se hacen a lo largo del año va destinado a un capítulo fundamental como la investigación, pero también a talleres como el que empieza la próxima semana para dejar de fumar. Es totalmente gratuito. Será desde el 12 de febrero al 11 de marzo, todos los miércoles de 18 a 19.30 horas en la sede.

El día 6 habrá una charla en el Politécnico y el sábado habrá actividades deportivas. La charla en La Aljorra será el día 12.