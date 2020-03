El Gobierno regional pide el uso de la Escuela de Infantería de Marina de Cartagena como instalación sanitaria

El Ejecutivo regional ha pedido a la Delegación del Gobierno en la Región el uso de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster, en Cartagena, como instalación sanitaria, así como el apoyo "necesario y disponible" de las Fuerzas Armadas para su uso y dotación por parte del Servicio Murciano de Salud (SMS).

En concreto, la Consejería de Salud está trabajando desde primera hora en este sentido y ha tramitado esta y otras peticiones con el Mando Operativo, que es el encargado de evaluarlas lo más rápido posible.

De la misma forma, el Gobierno regional ha pedido a la Delegación colaborar en la creación de un zona de hospitalización extendida en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, según ha hecho saber el consejero de Salud, Manuel Villegas.

Ha señalado que todos los hospitales de la Región tienen preparados sus planes de contingencia. No obstante, advierte que los casos van 'in crescendo' y, en base a la evolución experimentada por otras comunidades que tienen más casos, "al final, muchísimas áreas de los hospitales, por no decir hospitales enteros, se van a tener que dedicar a tratar a pacientes aquejados de esta epidemia".

Unidades de la FUPRO de Infantería de Marina de Cartagena están deplegadas desde el viernes en los hospitales Santa Lucía y El Rosell y en infraestructuras de transporte de la ciudad.