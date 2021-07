El Gobierno regional espera la autorización del TSJ para prohibir reuniones de no convivientes de madrugada

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha referido este miércoles en Cartagena a temas relacionados con la gestión de la pandemia donde ha explicado que la prohibición de reuniones entre no convivientes desde las 2.00 a las 6.00 de la mañana no se ha publicado en el BORM porque se necesita autorización previa de los tribunales en virtud del último decreto ley en esta materia aprobado por el Gobierno de España.

Preguntado por la posibilidad de demandar un certificado de vacunación para realizar algunas actividades en la Región, como se está implantando en otras comunidades, ha indicado que se debe “esperar a ver si hacen efecto” las medidas implantadas para reducir los contactos sociales en los eventos donde más contagios se están produciendo. "Yo creo y deseo que la medida de prohibir las reuniones de no convivientes de madrugada consiga rebajar la incidencia, hay que espera a ver como evoluciona la situación". Con todo, López Miras ha recordado que la Región de Murcia es la segunda comunidad con menor incidencia en España.

Sobre la conferencia de presidentes que se celebrará en Salamanca este viernes ha reiterado que no debería recibir tal nombre porque no se ha organizado como indica el reglamento de estas conferencias, al no tener un orden del día trabajado anteriormente.

Cada presidente autonómico dispone de cinco minutos, en los que Miras tiene intención de hablar sobre la situación epidemiológica, la cogobernanza, demandar un marco legal para que las autonomías puedan aplicar restricciones, el reparto de los fondos europeos, la financiación autonómica o el trasvase Tajo-Segura, entre otras cuestiones.

Ha acusado al presidente de España, Pedro Sánchez, de buscar “una bonita foto”, y ha afirmado que a algunos presidentes se les “permite no asistir” porque en la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de Cataluña “es donde se toman las decisiones”.

López Miras ha considerado necesario propiciar un encuentro con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, para hacer un “frente común en defensa del trasvase sin confrontación y sin ataques a nadie”.