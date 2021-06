El Gobierno municipal prepara el relevo en la Alcaldía

El acuerdo tripartito alcanzado en el inicio de legislatura y que provocó la expulsión de los concejales socialistas del PSOE, contempla un relevo en la Alcaldía en el ecuador del mandato, por lo que, la actual alcaldesa, Ana Belén Castejón, tendrá que presentar su dimisión en un pleno y convocar otro para que la candidata popular, Noelia Arroyo sea elegida mayoritariamente por la Corporación municipal.

Todo parece indicar que Castejón anunciará su dimisión la semana que viene para que el sábado 12 o el 19 de junio se celebre la sesión de investidura de Arroyo.

El Grupo Popular, los concejales no adscritos expulsados del PSOE y Ciudadanos suman 15 votos. Salvo sorpresa por el rechazo de algunos de los ediles ex socialistas o de Cs, Arroyo se convertirá en la nueva alcaldesa durante los próximos dos años. También puede darse la circunstancia de recibir el voto favorable del concejal no adscrito expulsado de Vox, Gonzalo Abad, de la concejal de esta formación, Pilar García o de las dos representantes de Unidas Podemos.

Movimiento Ciudadano, partido vencedor de la elecciones, votará en contra de la investidura y ha anunciado que podría llevar el asunto a los tribunales porque una resolución reciente del Tribunal Supremo impide que concejales considerados tránsfugas tengan cargos y perciban remuneración.

La Corporación Municipal de Cartagena está formada por 27 Concejales con arreglo a los resultados electorales:

- Movimiento Ciudadano de Cartagena: 8 Concejales

- Partido Popular: 7 Concejales

- Concejales No Adscritos: 7 Concejales (6 PSOE Y 1 VOX)

- Ciudadanos: 2 Concejales

- Unidas Podemos IU-V Equo Cartagena: 2 Concejales

- Grupo Mixto: 1 Concejal (VOX)





