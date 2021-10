El Gobierno municipal descarta la parcela de Monte Blanco para el centro multiusos de La Manga

El Gobierno municipalha descartado como emplazamiento para el centro multiusos de La Manga la parcela de Monte Blanco propuesta en 2018 por encontrarse afectada por la moratoria establecida en la Ley de Protección del Mar Menor, según ha informado Noelia Arroyo.



Los informes sobre la parcela que la alcaldesa solicitó a los servicios municipales para exponerlos a los vecinos de La Manga establecen que la unidad de actuación en la que se inscribe la parcela no tiene aprobado el proyecto de urbanización y, por tanto, está afectada por la suspensión de licencia establecida en la norma aprobada por la Asamblea Regional el año pasado.



Arroyo ha pedido a los técnicos que analicen todas las opciones, tanto en las zonas de Cartagena como la de San Javier, para compartir con los vecinos todas las opciones en una nueva reunión que se producirá antes de quince días.



“Ya dije que este Gobierno no iba a imponer una localización que estuviera en contra de los vecinos, y la reunión que íbamos a mantener era para explicarles las condiciones en las que estaba planteado el proyecto. Las conclusiones técnicas no cambian ese compromiso, y por lo tanto, vamos a analizar otras ubicaciones y planteárselas a los vecinos, para tomar junto a ellos la decisión final”, ha dicho Noelia Arroyo.



Según los informes urbanísticos, la unidad de actuación a la que pertenece la parcela tuvo aprobado un proyecto de urbanización ajustado al Plan General de Ordenación Urbana revisado en 2012, pero su anulación deja la parcela sin el proyecto necesario para su urbanización. Como se recordará, la alcaldesa había citado el jueves a los vecinos de La Manga para explicar las condiciones de la parcela con el compromiso de que no se utilizaría si no se contaba con su aprobación.



La Ley de Protección del Mar Menor aprobada en la Asamblea Regional establece en su artículo 16 un Área de Exclusión Temporal para la concesión de nuevas licencias, entre otros, a suelos urbanos que no tengan aprobado el proyecto de urbanización, hasta que no se apruebe de forma definitiva el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente del Mar Menor, y en todo caso, en un plazo máximo de tres años. Esos plazos superan el margen temporal establecido en los fondos Edusi, en el que enmarca este proyecto de centro multiusos.