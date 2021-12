El Gobierno local de Cartagena aprueba inicialmente los presupuestos de 2022 y rechaza las enmiendas de MC

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado hoy en sesión extraordinaria los presupuestos para el 2022. Losvotos mayoritarios del Gobierno municipal han posibilitado el rechazo de las enmiendas parciales y a la totalidad que había presentado MC, y que los nuevos presupuestos que ascienden a 234 millones de euros puedanentrar en vigor en el mes enero, tras un periodo de exposición al público.



La sesión, presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha comenzado con la exposición por parte de Isabel García, de la enmienda a la totalidad presentada por Mc Cartagena, quien ha criticado la fórmula de financiación del aumento de ingresos con un préstamo, tasas y multas, así como la pérdida de los presupuestos participativos y ha dudado de la capacidad del Gobierno para gestionar en 2022 los 17 millones presupuestados en inversiones.



La Concejal de Hacienda, Esperanza Nieto, contestaba aduciendo la ausencia junto a la enmienda a la totalidad de un presupuesto alternativo al del Gobierno y ha defendido que el aumento de ingresos no supondrá un aumento de endeudamiento ni de presión fiscal, ya que la mayor parte de los ingresos vendrán de mayores transferencias de otras administraciones y del aumento de la actividad económica.



También ha defendido la nueva fórmula de distribución territorial de las inversiones municipales a través de la Juntas Vecinal y de los Distritos.



La enmienda a la totalidad de Mc Cartagena ha sido rechazada con los votos a favor de MC y de Unidas Podemos Izquierda Unida Equo; el voto en contra del Gobierno; y las abstenciones de Pilar García de Vox y el concejal no adscrito, Gonzalo Abad.





ENMIENDAS PARCIALES



También se han rechazado a continuación las enmiendas parciales presentadas por diversos concejales de Mc Cartagena que suponían la consignación de partidas para obras y actuaciones relativas al Mar Menor, patrimonio cultural, arqueológico y de fortificaciones, mejoras en campos de fútbol, recuperación de los presupuestos participativos, reforestación y promoción turística, entre otras, a costa de minorar otras de mantenimiento de jardines, equipamientos, distritos y publicidad.



La concejal de Hacienda ha recriminado a los proponentes que no se hubieran presentado estas enmiendas en comisión, ya que les habría dado tiempo a que los técnicos comprobaran su viabilidad y poder incluir en su caso algunas de ellas. También ha criticado que se formularan aminorando partidas como las de jardines y limpieza.



La votación individualizada de las enmiendasparciales ha sido similar a la de la totalidad: en contra el Gobierno municipal; a favor Mc Cartagena y Unidas Podemos Izquierda Unida Equo y la abstención de Pilar García de Voz y Gonzalo Abad.



Finalmente se ha llevado a cabo la votación del proyecto de presupuestos municipales que ha sido aprobado con los votos a favor del Gobierno, y en contra el resto de concejales y grupos de la oposición.



El presupuesto aprobado asciende a 234 millones de euros, el presupuesto más expansivo de la historia del Ayuntamiento de Cartagena, un 7,87% más que en 2021, lo que se traduce en más de 17 millones de euros para inversiones, con los que desarrollar grandes proyectos como 'Espacio Algameca', 'CartaGo', los 11 campos de fútbol de césped artificial, o las excavaciones en Molinete y Monte Sacro.