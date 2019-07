Giménez Gallo lamenta que Conesa ahora le "eche el muerto" a José López

El viceportavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha transmitido el posicionamiento de su formación ante la "delirante" propuesta formulada por la nueva gestora del Partido Socialista en Cartagena, por la que respetarían que MC gobierne Cartagena a cambio de que José López renuncie a la Alcaldía.

La respuesta de MC ha sido "congruente y respetuosa" con la opinión de la mayoría del electorado, que eligió a José López como el líder sobre el que confiar el futuro en la gestión municipal hasta 2023. A partir de esta inquebrantable premisa ha comenzado su intervención Jesús Giménez, reseñando que "Diego Conesa ya hizo esta propuesta este sábado a José López, quien le dejó muy claro que el problema lo tiene el PSOE, que es quien está pactando con el PP para obtener los frutos de la corrupción y ha tirado 140 años de su partido a la basura".

El edil ha afirmado que "todos los votantes de MC pueden estar tranquilos porque no vamos a traicionar a Cartagena, MC no va a traicionarse a sí mismo y, por supuesto, no va a traicionar a José López, la persona que lideró la lista más votada".

Ha continuado lamentando que “el PSOE intente quitarse los problemas que tiene en casa echándole el muerto a MC. Y no lo vamos a consentir. En esas condiciones estaremos en la oposición porque, principalmente, no tragamos con la corrupción, con la que está tragando Diego Conesa".