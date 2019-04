García Egea ofrece apoyo a Arroyo para que Cartagena "pinte mucho" en Madrid

El secretario general nacional del PP y cabeza de lista al Congreso por Murcia, Teodoro García Egea, ha ofrecido hoy su apoyo a su candidata a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, para que la ciudad "pinte mucho en el panorama nacional y junto a la región de Murcia tenga peso en Madrid".

En el primer acto de campaña puerta a puerta del partido en la ciudad portuaria ha dicho que para ello es necesario al voto "masivo y no fragmentado" al PP tanto en las elecciones generales del 28 de abril como en las municipales del 26 de mayo.

De otra forma, ha advertido, "quien gobierna en Cartagena es Podemos con su sucursal, el PSOE o Movimiento Ciudadano" (MC) y "lo que no sea apoyar al PP es una lotería, porque no sabemos dónde va a acabar el voto, si en una servilleta o en un pacto oculto para repartirse la alcaldía dos años", ha afirmado sobre el acuerdo de esta legislatura entre Ana Belén Castejón y José López.

De vencer el PP, ha augurado la apertura de "una nueva etapa en la que tenga lugar la segunda transformación de Cartagena", en referencia implícita a una primera que habría desarrollado Pilar Barreiro al frente de la alcaldía de 1995 a 2015.

Para ello, ha afirmado querer ayudar desde Madrid a Arroyo "a culminar todos los proyectos estratégicos pendientes", entre ellos, la remodelación de las baterías de costa, la nueva línea marítima Cartagena-Baleares y el apoyo a Navantia con un plan industrial.

Por su parte, Arroyo ha defendido la del PP como la "única propuesta seria para España y para Cartagena" y ha tirado de argumentario para insistir en que el 28 de abril "solo hay dos opciones: la de con Pedro Sánchez, sometida al independentismo, que sube impuestos y enfrenta a los españoles" y "la de García Egea y Pablo Casado, abierta, moderna, que crea empleo y baja impuestos".