Fundación Ingenio asegura que la Ley del Mar Menor no salvará la laguna y destruirá la agricultura

Fundación Ingenio, formada por más de 10.000 agricultores, cooperativas, SAT, y empresas hortofrutícolas del Campo de Cartagena, critica que el proceso parlamentario para la aprobación de la Ley de Protección Integral del Mar Menor no ha tenido en cuenta muchas de las enmiendas e indicaciones técnicas propuestas por el sector.

La Asamblea Regional de Murcia aprobó ayer la nueva Ley de Protección Integral del Mar Menor "imponiendo su aplicación inmediata e impidiendo prácticamente la continuidad rentable de la actividad agrícola y abocando así a su desaparición"

Según Ingenio, más de 40.000 familias se verán afectadas y miles de pequeños y medianos agricultores se verán obligados a abandonar las zonas rurales, al no encontrar de nuevo un futuro en la agricultura.

La nueva Ley de Protección Integral del Mar Menor profundiza en los mismos "errores que su predecesora", la Ley 1/2018 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar Menor, dedicando cerca del 70% de su articulado al sector agrario y ganadero, "señalándole como principal culpable de la degradación del Mar Menor y actuando de manera más laxa con otras actividades económicas como, por ejemplo, el turismo de masas, la planificación urbanística descontrolada o el vertido de metales pesados", señala la fundación en un comunicado.

Así, el sector indica que existen algunas medidas que dañan gravemente a la agricultura y cuya eficacia en la recuperación y preservación del Mar Menor no está debidamente acreditada, como por ejemplo el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente del Mar Menor, la obligación de establecer setos vegetales de conservación en todos los cultivos de regadío, la propuesta de que los cultivos sigan en todo momento las curvas de nivel del terreno, o unos criterios de abonado y fertilización, que hacen prácticamente inviable la producción de cerca del 80% de las variedades de frutas y hortalizas que se cultivan en el Campo de Cartagena.

Recuerda que existe un problema de nitrificación del Mar Menor, que está relacionado con las aguas subterráneas que transportan agua concentrada de nitratos que presenta el acuífero, resultado de las malas prácticas de producción agrícolas de hace décadas, así como de la ganadería y de los vertidos de aguas urbanas. "Algo que no tiene nada que ver con el actual regadío de precisión del Campo de Cartagena, un modelo agrario basado en una agricultura moderna y de precisión, que no genera sobrantes". Un aspecto más que no ha sido tenido en cuenta, castigando el modelo de producción presente, a pesar de ser más sostenible y responsable que nunca, asegura el comunicado.