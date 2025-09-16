El Fuego Sagrado de Carthagineses y Romanos inicia su recorrido
Parte desde Caravaca de la Cruz y llegará a Cartagena el viernes
Cartagena
1 min lectura
La ciudad de Caravaca de la Cruz es el punto de partida este año del VI Iter Ignis de Carthagineses y Romanos, ruta del fuego sagrado que recorrerá los días 16, 17 y 19 de septiembre, un total de 142 kilómetros en tres etapas diferenciadas.
Además de promocionar las fiestas, sirve para unir culturas y ciudades recorriendo rutas de gran valor histórico y arqueológico.
El alcalde de Caravaca, José Francisco García, ha iniciado un recorrido en el que más de cincuenta deportistas participarán para portar el fuego sagrado, que se repartirán, haciendo relevos, en las tres etapas en las que se divide el recorrido.
La primera de ellas, entre Caravaca y Mula, de 40 kilómetros; la segunda, de Mula a Murcia, de 45 kilómetros; y la tercera y última etapa, de Murcia a Cartagena, de 56 kilómetros, con llegada al Monte Asdrúbalis el viernes 19, donde se encenderá el pebetero que iluminará las fiestas durante los diez días siguientes.
