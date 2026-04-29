Frente común de Madrid, Albacete y Cartagena para exigir la vuelta del tren tras cuatro años de aislamiento

Los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Albacete, Manuel Serrano, han mostrado su total apoyo a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en la exigencia al Gobierno para que abra de forma inmediata la línea ferroviaria directa que conecta la ciudad portuaria con el centro peninsular. La regidora cartagenera ha recordado que la situación actual, tras cuatro años de desconexión, les ha convertido en una isla ferroviaria.

Los tres regidores se han reunido en el consistorio madrileño para evaluar el nuevo retraso en la recuperación del servicio y la falta de compromiso del Ministerio de Transportes, que sigue sin ofrecer una fecha concreta para la apertura de la línea, interrumpida desde el 28 de febrero de 2022. Por ello, reclaman al Ministerio que aclare cuándo volverá a estar operativo el servicio, qué trenes se programarán y qué compromisos asumirá Renfe.

Un frente común por la cohesión

La reclamación, ha dicho Arroyo, afecta a numerosos municipios de las tres comunidades autónomas, con los que se va a impulsar un "frente común". La alcaldesa ha subrayado que "todos los vecinos de estas localidades están perdiendo oportunidades laborales, comerciales, formativas y culturales por no tener un tren directo que los conecte", además de obligar a usar recorridos alternativos con más tiempo de viaje.

El alcalde de Madrid ha calificado de "incomprensible que Cartagena esté aislada desde hace cuatro años" y ha sido tajante en su postura. "Hay que decir basta", ha subrayado Almeida, para después añadir que "no puede pasar ni un solo día más sin que exista esta conexión férrea entre las tres ciudades".

Eje vertebrador y logístico

Por su parte, el alcalde de Albacete ha destacado que el corredor no solo conecta ciudades, sino que es un "eje vertebrador de comarcas y municipios", y ha puesto el foco en su relevancia para la conexión con el puerto de Cartagena, "una de las principales infraestructuras logísticas del Mediterráneo donde el transporte por carretera no es una opción".

Los tres alcaldes han coincidido en que la recuperación del tren es una cuestión de cohesión territorial y de igualdad en el acceso a los servicios públicos. Serrano ha reiterado que el cierre ha limitado las oportunidades laborales, educativas y sanitarias, ha reducido la competitividad empresarial y ha perjudicado al medio ambiente por el aumento del uso del vehículo privado.

La línea da servicio en la Región de Murcia a Cartagena, Torre-Pacheco, Murcia, Archena, Fortuna y Cieza. En la provincia de Albacete, atraviesa Hellín, Tobarra, Chinchilla de Montearagón y la propia capital, entre otras. En la Comunidad de Madrid, incluye Aranjuez y la capital.