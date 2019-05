Franco apoya trsaladar a Cartagena organismos e instituciones

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad, Isabel Franco, ha defendido este miércoles que se traslade a Cartagena la consejería de Turismo y que se desarrolle la Ley de Financiación Local ligada a la reforma del sistema de financiación autonómica para darle al municipio portuario el "peso institucional y la inversión regional que se merece".

"Si Cartagena no es hoy la capital industrial, turística y cultural del Mediterráneo es porque PP y PSOE lo han impedido durante décadas; eso no es interpretable, no es una opinión, es un hecho", ha señalado Franco en un acto informativo de Ciudadanos.

Tras recordar que Ciudadanos fue el primer partido que abogó por el traslado de Turismo a Cartagena, ha revelado que van a promover un estudio de viabilidad para que otros organismos o instituciones públicas como la "Delegación de Costas se trasladen a la ciudad portuaria".

En otro orden de cosas, Franco ha ligado una nueva y "justa" Ley de Financiación Local a que haya una reforma del sistema de financiación autonómica, de forma que se "aliviará" las arcas del consistorio cartageneros, que gasta cada año cerca de 14 millones de euros en competencias impropias.

La candidata de Ciudadanos ha criticado que el Gobierno central se haya "negado" a crear dos nuevos juzgados de Lo Mercantil y de Primera Instancia en el "saturado" partido judicial de Cartagena.

Finalmente, el candidato de la formación naranja a la alcaldía de Cartagena, Manuel Padín, ha afirmado que, según un sondeo reciente, el 75% de los cartageneros está en desacuerdo con el trato que da al municipio la Comunidad Autónoma en servicios, infraestructuras y financiación