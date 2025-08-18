Finalizan 6 actuaciones en el primer semestre para mejorar la seguridad vial en 4 municipios de la Región de Murcia

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha finalizado durante el primer semestre del año seis actuaciones para mejorar la seguridad vial en cuatro municipios con una inversión que supera los 3,4 millones de euros, según ha informado este lunes el director general de Carreteras, Francisco Carrillo.

A esta inversión se suma la construcción de una glorieta en la urbanización Los Periquitos, en Fortuna, actualmente en ejecución, por valor de 750.000 euros.

Entre las obras concluidas destacan la instalación de pantallas acústicas en la autovía de La Manga (RM-12) a su paso por Los Belones, en Cartagena, con una inversión superior a 662.000 euros, en el marco del Plan de Acción contra el Ruido.

También se han puesto en servicio nuevas glorietas en puntos estratégicos como el acceso a Calabardina (RM-D14, Águilas); cruce de la RM-E20, RM-E21 y RM-E22 en el acceso a El Portús (Cartagena); intersección de la RM-602 con el acceso a la factoría de Sabic (Cartagena); variante de la RM-516 en Mula y la carretera RM-A7 en Fortuna.

El responsable de Carreteras anunció que “está próxima la contratación de cuatro nuevas glorietas, con una inversión de 2.785.000 euros, que mejorarán la seguridad vial en cuatro localidades”.

Las próximas obras que saldrán adelante tras la licitación incluyen la glorieta en La Aljorra (Cartagena), con un presupuesto de 816.000 euros; la glorieta en Archivel (Caravaca de la Cruz), con más de 414.000 euros; y la ordenación de accesos y glorieta en la entrada a Fortuna por la RM-411, con un presupuesto previsto de 605.000 euros.

Asimismo, se acaba de formalizar el contrato para la ejecución de la glorieta de acceso a Abarán en la RM-513, que supondrá un gasto cercano a los 950.000 euros.

Además, se están redactando nuevos proyectos que incluyen la mejora de la curva y construcción de una glorieta en Moratalla, en el cruce de la RM-715 con la RM-B36, por valor 1,4 millones de euros; o la construcción de una glorieta en Villanueva del Río Segura con un presupuesto de más de un millón de euros.

También está en proceso de redacción el proyecto para remodelar los ramales de conexión de Las Torres de Cotillas con la autovía del Noroeste, y ha finalizado la del proyecto de instalación de pantallas acústicas en la autovía del Noroeste