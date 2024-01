Fiesta del Jimbee Cartagena por el título

El Jimbee Cartagena se corona por vez primera en su historia campeón de la Supercopa de España de fútbol sala y estrena su vitrina de títulos al ganar por 1-2 en la final disputada en Jaén al Barça, que perseguía su quinta corona y ante el que se tomó la revancha de la última final de la Copa del Rey perdida contra los azulgranas.



El equipo entrenado por Eduardo Sao Thiago Lentz, 'Duda', remontó el marcador en una final eléctrica disputada en un Olivo Arena de Jaén que, al no jugar su conjunto, se decantó de forma clara por los cartageneros, que en marzo, del 21 al 24, serán anfitriones de la Copa de España.



El primer tiempo ofreció el guión previsto, con dos conjuntos que buscaron tener la posición, aunque la salida del Barça resultó espectacular y así llegó el 1-0 obra de Pito después de una sensacional jugada del jiennense Antonio Pérez.



El cierre del Barça puso la directa desde su campo con la persimividad del Jimbee y le dio el gol a su compañero para que abriera el marcador cuando sólo se llevaban dos minutos de la final.



El comienzo de los azulgranas fue demoledor con una presión alta, pero el cuadro de Cartagena, con recursos en el banquillo y una rotación de calidad, reaccionó y los cambios fortalecieron su juego.



Así, sólo tres minutos después, en el 5, empató Motta con un disparo lejano que superó a Feixas, lo que equilibró una final que tuvo como nota dominante la igualdad hasta el último suspiro.



A partir de ahí, los dos conjuntos buscaron imponer su juego, pero el marcador no se movió pese a que Adolfo hizo lucirse a Chemi, meta del Jimbeé, y Mellado hizo lo propio ante Feixas.



Con el 1-1 empezó un segundo periodo que fue definitivo y donde el Barça, otra vez, mandó en el inicio con jugadas bien llevadas por Matteus y Dyego, pero en esta ocasión no marcó y el Jimbeé sí fue más directo hacia la meta rival.



Miquel Feixas, portero del Barça, realizó una gran parada tras un tiro de espuela de Juanan desde cerca y después repelió otro de Darío Gil, pero no pudo hacer nada en el tercero del hispanobrasileño Tomaz, que de volea anotó el 1-2 en el minuto 28, un tanto que al final le dio el título al Jimbeé Cartagena.



El Barça buscó reaccionar, pero no tuvo claridad de ideas y sus lanzamientos fueron muy forzados, excepto una vaselina de Matteus que salió fuera por poco.

CELEBRACIÓN

El Jimbeé Cartagena, que esta noche se proclamó campeón de la Supercopa de España de Fútbol Sala al derrotar al Barça en la final celebrada en el Olivo Arena de Jaén por 1-2, celebra su primer título conseguido en un hotel a las afueras de la ciudad andaluza.



La expedición fue recibida al grito de campeones y después cada uno de los jugadores y el cuadro técnico salió del autobus y comenzó una fiesta que tuvo momento culminante con el afeitado de pelo al que se sometió el pivot Pablo Ramírez. que había hecho esa promesa si su equipo derrotaba al Barça en el partido por el título.



El malagueño, que en la semifinal marcó uno de los cuatro goles ante el Mallorca Palma Futsal, sintió el apoyo de su familia en el Olivo Arena y lo agradeció durante las dos jornadas.



“Es mi primer año fuera de casa y no tenerlos día a día me cuesta, pero es verdad que no fallan, hacen lo que sea por venir. Tener este granito de apoyo por parte de la familia fue un plus increíble para ganar la Supercopa", dijo el jugador de Jimbee Cartagena.