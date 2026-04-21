El Festival de Lo Ferro presenta su 46ª edición con un cartel de leyenda y homenaje a Fosforito

La Asamblea Regional de Murcia ha sido el escenario para la presentación de la 46ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro. El acto, presidido por Visitación Martínez, presidenta de la Cámara, ha contado con la presencia de autoridades como la consejera Carmen María Conesa y el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca.

Durante la presentación, Martínez ha recordado los orígenes del festival, destacando que "este Festival nace del esfuerzo de un grupo de personas comprometidas con el flamenco". Ha subrayado cómo lo que "comenzó como un concurso humilde es hoy un evento de referencia nacional e internacional", consolidando el galardón Melón de Oro "como uno de los galardones más prestigiosos del panorama flamenco".

Comenzó como un concurso humilde es hoy un evento de referencia nacional e internacional" Vistación Martínez Presidenta Asamblea Regional

Un referente cultural y económico

La presidenta de la Cámara ha afirmado que esta nueva edición representa "más de cuatro décadas de compromiso con el flamenco, la cultura y con nuestras raíces", reafirmando el apoyo de la institución. Además, ha señalado que Lo Ferro es un ejemplo de cómo "la cultura puede generar oportunidades, economía y proyectar una imagen positiva de la Región de Murcia".

COPE Patio de las Comarcas acoge la presentación del festival

Homenaje a Fosforito y un cartel de lujo

La 46ª edición, que se celebrará del 20 al 26 de julio, estará dedicada al maestro Antonio Fernández Díaz “Fosforito”. El cartel incluye a artistas de la talla de Dorantes, Antonio Reyes, Remedios Reyes, Paco Cepero, El Pele, Sandra Carrasco, Jesús Méndez, Ezequiel Benítez y Julián Estrada, entre otros.

También participarán el Ballet Flamenco de Lo Ferro, la Escuela Municipal de Danza de Torre Pacheco, el Ballet Kimbara y el cantante y actor Manuel Bandera con su espectáculo “Bambino por bandera”. El acto de presentación ha concluido con una actuación de la ganadora del “Melón de Oro” 2025, Carmen Carmona Lara, junto al guitarrista Antonio Fernández 'El Torero'.