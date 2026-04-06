La Feria de Minerales y Fósiles de La Unión bate un récord histórico de visitantes

La XXVIII edición de la Feria de Minerales y Fósiles de La Unión ha superado todas las expectativas, consolidándose como la mejor de su historia. El presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios y Profesionales de La Unión (Faepu), Carlos Bernabé, ha confirmado que se han "batido el récord de asistentes alcanzando los 21.400 visitantes", una cifra que mejora notablemente los 19.800 del año anterior.

Bernabé ha destacado que, por estas cifras, "podemos concluir que esta XXVIII edición ha sido la mejor de la historia". Además, ha subrayado la gran repercusión económica del evento en sectores clave como el comercial, el hostelero, el hotelero y el turístico, calificándolo como "muy beneficiosa para La Unión, la comarca de Cartagena y la Región de Murcia".

Una clausura emotiva

El acto de clausura, conducido por el secretario de Faepu, Mariano Miranda, incluyó un emotivo homenaje a Pedro Tudela, expositor y amigo de la feria fallecido este año. Sus hijas recibieron una placa conmemorativa y la expositora Nagore Urbano le dedicó una jota navarra.

JR Carlos Bernabé durante la clausura de la feria

Premios y reconocimientos

Durante la ceremonia se entregaron los premios de la feria. El sorteo al asistente recayó en Francisco Hernández López, mientras que el galardón al stand mejor decorado fue para Asunción Ferri. El premio al mejor mineral foráneo se otorgó a Rafael de la Higuera por una celestina, y el de mejor mineral de la Sierra Minera a Marcos López por una vivianita.

En el concurso de fotografía, la imagen ‘Yeso de Torres de Cotillas’ ganó en la categoría de minerales. En la de paisaje minero, el primer premio fue para ‘Río Tinto’ y el segundo para ‘Mina a cielo abierto’.

El concejal de Infraestructuras, Francisco Ramón García, expresó en nombre del Ayuntamiento de La Unión el agradecimiento a Faepu y a todos los implicados "por su implicación y entusiasmo que hacen posible el éxito de esta feria año tras año". A la clausura también asistieron el director técnico de la feria, Eliecer Pérez, y representantes del sector hostelero, comercial y del consistorio.