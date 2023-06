La federación FAVCAC abandona la Plataforma Pro Tren de Cartagena

La Federación de AA.VV, Consumidores y Usuarios de Cartagena y Comarca “Fernando Garrido” en reunión de Junta Directiva ha decidido abandonar la Plataforma Pro Tren al entender que la plataforma "no cuenta para nada con la FAVCAC",

El presidente de la federación, Tomás Sáncez, califica de "increible" que no cuente con la federación cuando fue la que impulsó la puesta en marcha de la plataforma. "La Federación ha luchado por sumar no por restar, está claro que algún miembro de la plataforma prefiere restar y dejar de lado a la FAVCAC, pero eso es imposible, porque nuestra organización no va a abandonar a las asociaciones afectadas, pero será el órgano directivo de la FAVCAC junto con las AA.VV los que tomen las decisiones".

Sáchez asegura que la plataforma está politizada y que en el momento que tome posesión el nuevo gobierno, la FAVCAC junto con las asociaciones afectadas solicitará una reunión urgente para tratar el tema de la llegada del AVE.

El representante vecinal ha señalado que siempre han defendido que el trazado no divida a barrios y que las mercancías peligrosas circulen fuera de núcleos urbanos, pero también hay que defender que el AVE llegue a Cartagena.