Una experta en salud alimentaria desvela el error que cometes al descongelar marisco para Navidad: "Nos va a sentar mal"

La situación económica actual de la inmensa mayoría de las familias y el intento de ahorrar algo de dinero hace que se haya convertido en una costumbre adelantar las compras navideñas para evitar que a última hora suban los precios.

Las marcas de ropa y especialmente las de juguetes adelantan sus ofertas para que ayudar a Los Reyes Magos sea más económico y con un ticket de regalo más duradero por si sus Majestades no aciertan con color o talla.

También se hace con la comida y especialmente con aquellos productos que se sirven en Navidad como plato estrella y que seguramente en unas semanas sean inasequibles para muchos bolsillos, pero que ahora tienen un menor coste.

Congelar comida para descongelar en un tiempo es una práctica correcta, aunque hay en casos que no es nada recomendable hacerlo, porque sin ser un riesgo para la salud no va a estar como debería a la hora de degustarlo.

Juana María Torres, responsable de higiene y seguridad alimentaria de HOSTECAR ofrece una serie de factores a tener en cuenta a la hora de congelar y también de descongelar esos productos especiales.

NO CONGELAR NUNCA

Ya que invertimos en un dinero extra en esos especiales días de reencuentros navideños, es importante que todo llegue en condiciones y hay ciertos productos que no deberían congelarse para luego tener que ser descongelados.

Nos encontramos un caso claro en cierto tipo de marisco. "Lo primero que debemos tener en cuenta es lo que hace la congelación con las bacterias. Tenemos que tener en cuenta que las bacterias en el congelador no se mueren, pero tampoco se reproducen. Es como que se quedan aletargadas", explica la experta.

"Cuando decimos que algo no se puede congelar no es porque vayan a crecer los microorganismos conforme pase el tiempo nos va a sentar mal. No es que nos va a dar gastroenteritis u otros síntomas, sino por más bien es por las texturas. No podríamos congelar, por ejemplo, moluscos bivalvos que son los que tienen dos conchitas. Los mejillones, almejas, incluso ostras o navajas. Si los congelamos lo que va a pasar luego es que no se van a abrir".

Hay más productos que debería evitarse congelar. "Tampoco podremos congelar, como he dicho por temas de texturas, las cremas, porque luego como que se va a separar el agua del resto del producto. Salsas con mucha grasa, tipo mayonesa, o incluso frutas y verduras tampoco si es para utilizarlas en crudo".

Sin embargo, hay productos que se prestan más a ser congelados sin perder propiedades. "Todo tipo de carnes se puede. Si ahora las vamos a encontrar más económicas pues sí que sería positivo poder congelarlas. Los pescados e incluso las gambas, langostas o bogavantes también. Lo que pasa es que estas últimas sí que normalmente para que sean más frescas es mejor comprarlas vivas, pero también podríamos congelarlas para luego cocinarlas".

También ofrece la experta algunos consejos para lo contrario, para el proceso de descongelar cuando llegue el momento de cocinar y servir esos platos especiales.

"Cuando ya llegan las fechas y tenemos que descongelar el producto, tenemos que tener en cuenta nunca hacerlo en la encimera a temperatura ambiente. Siempre tener un poco de previsión, porque sí que es verdad que tardará más en descongelarse, pero hacerlo en el frigorífico, que es una temperatura controlada en la que las bacterias van a crecer de forma más controlada".

opciones para descongelar

Hay otras dos opciones de descongelar. "Si nos pilla un poco el toro, pues lo podemos descongelar en el microondas, en el modo descongelación para que los alimentos no se vayan cociendo, digamos, por las partes de fuera. Además, lo último que sacó la normativa es que veía como que no pasaba nada si se descongelamos con agua corriente fría. Si tenemos un pescado envasado al vacío o en una bolsa, hay que pasarlo por debajo del grifo y con el agua fría el proceso es correcto y rápido".

También es importante tener en cuenta una recomendación al terminar de cocinar. "En estas fechas tendemos mucho, a lo mejor, a cocinar por la tarde ya a cocinar y dejarlo todo fuera del frigo. Se deja en la encimera o en la mesa ya preparado. Después la sobremesa se alarga y pasa mucho tiempo sin refrigerar".

Para darle más vida a esas sobras de los días posteriores ese tiempo es importante. "Si tenemos restos de comida, o sea, comida que haya sobrado en las mesas hay intentar refrigerarlas lo antes posible para poder utilizarlas en los días posteriores", indica la experta.