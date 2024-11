La experiencia con la Dana de San Javier dota de material a Algemesí y Paiporta

La experiencia se suele decir que es un grado y lamentablemente en San Javier sabe lo que es una Dana. Aunque las consecuencias no fueron de tantas dimensiones, saben lo que es temblar cuando el cielo parece caerse.

Precisamente por ese motivo tenían material del más necesario en las zonas más afectadas y desde que el pasado viernes les activaron trabajaron en la zona asignada de una forma práctica y efectiva.

María Del Mar Pérez, concejal de servicios sociales fue en ese primer dispositivo. "La verdad es que a todo el mundo creo que nos estremeció ver todo lo que ocurrió, lo que veíamos en imágenes el pasado 29 de octubre. Fue aterrador. Es verdad que, como bien dices, por fortuna o por desgracia en San Javier contamos con medios como bombas de achique, generadores, autobombas, porque sabemos lo que es pasar una , afortunadamente no de estas dimensiones, pero tenemos material".

Rápidamente se prepararon para cuando les llamaran a actuar. "Desde el primer momento, mi compañero Sergio Martínez, que es quien lleva emergencias, ya se comunicó directamente con Dirección General de Emergencias para poner a disposición lo que necesitase, tanto de medios materiales como profesionales para poder ayudar".

Su destino fue Algemesí y han trabajado en la zona desde el viernes por la noche, aportando un material indispensable para las primeras horas con un foco de actuación claro, que fueron los sótanos.

"Esa misma noche ya empezamos sobre todo a entrar en sótanos, porque lo que más se necesita allí ahora mismo es maquinaria y sobre todo bombas de achique. Contábamos también con generadores, con puntos de luz, que en ese momento también había muchas calles que no tenían ni puntos de luz y no les permitía trabajar en los sótanos".

ganas de ayudar y miedo

Reconoce que estar allí es de verdad saber lo que está pasando. "Lo que está en la televisión es devastador y hay más. Cuando llegas allí no es solamente una calle, es que son todas las calles. Es que los pueblos están afectados de una punta a otra. Toda ayuda es necesaria", indica la edil.

Advierte que tenían miedo a lo que podían encontrar. "Nosotros estábamos acostumbrados a achicar agua en sótanos, pero claro, conforme llegas allí trabajábamos con una tensión añadida, porque hasta que no empezó a bajar el nivel del agua no sabíamos lo que podíamos encontrar. Afortunadamente no había ningún desaparecido dentro del edificio en el que estábamos en concreto ese primer día".

cómo ayudar

El dispositivo está ahora en Paiporta, pero los ciudadanos también pueden poner su granito de arena. "Pues ahora mismo tenemos activos tres centros. Uno en el pabellón deportivo de La Manga del Mar Menor, otro en la Casa de la Juventud de San Javier y otro en el centro de mayores de Santiago de la Ribera".

La ayuda se va enviando conforme es solicitada. "Ya hicimos un primer envío que llegó este miércoles y eran 18 palés. Tenemos preparados unos 25 palés para poder llevarlos directamente hasta Algemesí".

Ahora mismo San Javier, a lo largo de toda esta semana, va a poder contar y prestar ayuda con un total de más de 30 voluntarios de protección civil y policía local. Harán turno de 12 horas ya situados en Paiporta.