El calor en estos meses de verano en una zona como la Región es inevitable, pero lo importante es darle una buena respuesta. Lo es más todavía para los colectivos vulnerables; los niños y los mayores. Protegerles en varios aspectos ayudará a evitar episodios dolorosos mientras las temperaturas rocen los 40 grados.

El enfermero especialista en geriatría de La Arrixaca, Carmelo Gómez, ofrece algunas pautas que seguir y sobre todo aspectos en los que se debe poner el foco para proteger a quienes lo han dado todo por nosotros. "El exceso de calor puede ser peligroso para todos, pero especialmente para niños y mayores".

Hay consejos básicos para todas las edades, pero él pone la atención en quienes ya no pueden cuidarse por sí solos.

Enfermedades relacionadas con el calor

El experto, que es Catedrático de Humanización y cuidado a los mayores en La UCAM, distingue entre las dolencias que pueden sobrevenir por el exceso de calor. "No afrontar el calor de una forma correcta, trae el síndrome de agotamiento y deshidratación que es el que no lleva al cuerpo a temperaturas de más de 40 grados y cuando se supera ese dato es golpe de calor. El problema es que no llevamos un termómetro encima. Esas temperaturas no son normales si no hay fiebre y no hace falta que se alcancen los 40. A veces termina en la muerte y por eso hay que adelantarse".

Hay síntomas como la bajada de la tensión o la taquicardia que pueden aparecer en estas circunstancias, y advierte que a veces pasan desapercibidos demasiado tiempo. "La deshidratación pasa desapercibida. Normalmente, notamos pesadez del cuerpo y dolor de cabeza. En los mayores llega más tarde y las consecuencias que pueden desencadenar consecuencias graves". Por eso insiste en la prevención.

La toma de la medicación

La medicación es necesaria y hay que seguir tomándola, pero puede traer ciertos cambios. "Deben seguir con sus rutinas. Se investiga para que el medicamento funcione en unas condiciones normalizadas, pero el calor hace que esos medicamentos puedan tener variaciones en la absorción y el reparto en el organismo. Especialmente los diuréticos o pastillas para la tensión pueden provocar efectos peores y si encima bebe poca agua pueden llevar a la deshidratación".

Deben seguir con las rutinas y si notan cambios ir al especialista. Pero además hay claves que seguir. "Beber entre 6 y 8 vasos de agua de los grandes. Salvo contraindicación se pueden hidratar con granizado, zumos, helados de hielo. Si hay más esfuerzo, más agua se debe ingerir"

Con respecto a los medicamentos hay que transportarlos en nevera o mantenerlos frescos en casa. Llevar ropa fresca, el ventilador y abundantes duchas ayudarán a evitar el efecto nocivo del calor. No abusar de la cafeína, el alcohol o las bebidas azucaradas, también algún susto mientras el sol aprieta.