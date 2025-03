El estrés digital: Un experto alerta de cómo las pantallas están afectando a nuestra memoria y atención

Gran parte de la salud depende de que el cerebro esté en buena forma y eso no es casual. Hay muchas formas de cuidarlo; alimentación, deporte, y relax son fundamentales, pero también ejercitarlo. En la semana del cerebro queremos conocer más sobre el órgano más vital.

Raúl Nieto, gerente de AFA Levante pone en contexto. "El cerebro es uno de los órganos más importantes y lo tenemos que cuidar y proteger. Es uno de los desconocidos, lo aceptamos como viene y muchas veces haciendo un buen uso de nuestra alimentación o del deporte puede ser que mejore".

Entre las curiosidades del encéfalo destaca el que no termina de formarse hasta los 25 años por lo que hasta entonces puede ir variando el comportamiento y, por tanto, la afectación cognitiva.

curiosidades del cerebro

De conocer más nuestra mente, advertiríamos algunos riesgos. "El alcohol o el colesterol son elementos que están muy relacionados con la limitación cognitiva, con la limitación de la capacidad de crear neuronas. Unas neuronas que estamos hablando de que cambian o se renuevan más de 1.400 neuronas al día, por tanto estamos hablando de que hay tantas neuronas como estrellas en la galaxia. Estamos hablando de que las neuronas viajan a una velocidad de más de 360 kilómetros por hora, por esa velocidad que necesitamos para tener esa rapidez en cuanto a situaciones de riesgo que puede existir".

La capacidad cognitiva además es ilimitada. "El saber, como se dice muchas veces, no ocupa lugar. Nuestro cerebro es ilimitado a la hora del conocimiento. Otra cosa es que nuestra atención vaya destacada a una parte de la información que nos interesa más o menos, pero el saber no ocupa lugar", advierte el experto.

Hay situaciones que ocurren y que tiene explicación. "¿A quién no ha pasado que ha tomado algo muy frío y hemos tenido esa sensación de cerebro congelado? Existe ese cerebro congelado debido a la contracción venosa, que es momentánea, pero existe".

El movimiento es bueno para nuestra mente y no solo el cuerpo. "Y obviamente está claro que el ejercicio aumenta el oxígeno, aumenta la sangre y, por supuesto, aumenta la funcionalidad, tanto la renovación neuronal como esos enlaces que hacen que simulemos o que asumamos más conceptos, ideas de palabras o pensamientos más complejos".

de mayor también se aprende

El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad. "Que seas mayor no significa que no puedas aprender. Puedes aprender cosas nuevas, puedes generar neuronas nuevas y puedes generar nuevas conexiones. Por tanto, nunca es tarde para aprender algo nuevo, nunca es tarde para aprender un idioma, para estudiar algo".

Las diferentes áreas hay que trabajarlas. "Está claro, bueno, siempre se ha dicho que el lado izquierdo es más de cálculo, es más lectura, más escritura y el lado derecho es más creación, más visual, más intuición. Y nada, decir que bueno, que el 25% de la población tiene afectación mental, fijaros la importancia que hay de tener un cuidado mental importante para lo que luego todas estas conexiones y todas estas funcionalidades sean las más actuales posible, las más certeras".

Pexels Un señor usando el móvil

El abuso de las pantallas van en perjuicio de mantener nuestras neuronas activas. "Es algo muy habitual y la sociedad nos lleva un poco a esto. Muchas veces para consultar algo echamos mano al bolsillo, que tenemos toda la información a la palma de la mano y necesitamos información muy rápida, o muy concreta y eso hace que la atención disminuya, que nuestra frustración aumente, que aumente el estrés y la ansiedad por saber cosas o buscar los datos que queremos lo antes posible".

Insiste en los efectos colaterales. "Afecta al sueño, afecta a la sociabilidad, afecta al comportamiento y también afecta a esa parte cognitiva tan importante. La Asociación Española de Pediatría ha cambiado la recomendación de que no haya pantalla antes y a partir de los seis años y a partir de siete a doce años que solamente exista sólo una hora al día la pantalla".

Ya nadie memoriza teléfonos o un tipo de datos que 'estudiabas' casi sin darte cuenta. "Sí, sí, es un gran ladrón de la memorización. Llega un momento en que incluso la matrícula de nuestro coche tenemos que mirarlo en el móvil, porque como tenemos la facilidad de tenerlo apuntado, pues como obviamos tener ese foco. Hace poco tenemos un usuario en el centro que ha sido taxista y todavía recuerda cómo se saben todas las calles y eso hoy en día es impensable, ahora tiramos de Google Map habitualmente".

Pexels Los sudokus son una buena opción para ejercitar el cerebro

Hay muchos juegos para ejercitar el cerebro. "Siempre estamos indicando que debe de ser muy significativo para cada persona. Es decir, una persona que le gusta jugar a las cartas, por ejemplo, puede ser una buena alternativa de entretenimiento y desarrollo cognitivo, desarrollo mental, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor hay gente que no le gusta jugar a las cartas y que prefiere hacer un sudoku, por ejemplo. También una actividad válida".

Pero hay que activar las diferentes capacidades. "El problema es que pensamos que solamente haciendo sudoku, solamente haciendo sopa de letras, por ejemplo, va a hacer que trabaje todo el cerebro. Realmente está trabajando un área, una función concreta. Por tanto, habría que hacer más de una tarea y para eso lo ideal es que tenga mucha sociabilidad, tener cultura de números, también de letras, leer libros o intentar aprender algún idioma".

Hay que trabajar desde niños, pero es especialmente importante en los mayores. "Lo ideal es acercarse a estos centros de mayores, que habitualmente tienen una cartera de actividades muy grande para las personas mayores y para las personas menos mayores que tengan un hábito de lectura, que tengan un hábito de entrenamiento cognitivo, que sea acorde a su actividad. El trabajo no significa que esté haciendo trabajo cognitivo".

reducir el estrés

Otro mal endémico para la actividad neuronal es el estrés. "Sí, sí. Está costando mucho que a nivel científico se justifique de forma directa el estrés en riesgos, pero ya se sabe que el estrés está en la mayoría de los casos que están afectando a riesgos cardiovasculares, que están afectando a obesidades o a hipertensión arterial. Estamos hablando que el estrés está afectando muchísimo".

Escribir también es un ejercicio recomendable porque ayuda a memorizar. "Las tablas digitales pueden servir también para que los jóvenes tomen la costumbre de escribir, que cada vez se está perdiendo más".