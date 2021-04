Estética naif y explosión colorista en el cartel de Cavolo para La Mar de Músicas

El universo de Federico García Lorca ha sido la fuente en la que se ha inspirado Ricardo Cavolo para el cartel de La Mar de Músicas de 2021, dedicado en su vigésimo sexta edición a España.



En la presentación del cartel, lleno de color, fuerza, energías tribales y a la vez de belleza y poesía, del ilustrador español más internacional, han estado presentes el autor de la obra, los concejales David Martínez y Carlos Piñana, y el director del festival, José Luis Cegarra, entre otros.



Cavolo ha declarado que el cartel de este año le hacía "especial ilusión" y que su idea era hablar de las raíces musicales, aunando también la imagen con un espíritu siempre innovador y contemporáneo.



"He tenido muy en mente el universo de García Lorca para aunar esas raíces musicales con una voluntad de innovar y mirar hacia adelante", ha añadido el artista.



Fuego. Múltiples ojos. Mofletes y narices coloreadas. Estética naif. Explosión de color. Son las señas de identidad del ilustrador más internacional de nuestro país, cuya simbología, la que marca su universo particular, ha quedado bien reflejada en el cartel que este año ha diseñado para el festival La Mar de Músicas de Cartagena, en la que el universo de Federico García Lorca lo ha inspirado.



De hecho, los inmortales poemas de García Lorca cobraron nueva vida en unas páginas rebosantes de colores y símbolos, con la publicación en 2020 de una edición especial de un ‘Romancero Gitano’ ilustrado por Cavolo.



Ejemplo de cómo dos artistas aparentemente lejanos pueden fundir sus mundos creativos para crear belleza, y que se han reencontrado de nuevo, en este cartel de La Mar de Músicas.



Ricardo Cavolo sucede en el listado de autores del cartel a Miquel Barceló, Cristina García Rodero, Joan Fontcuberta, Joana Vasconcelos, Guillermo Pérez Villalta, Chema Madoz, Oscar Mariné, Ángel Mateo Charris, Dora Catarineu, Javier de Juan, Alberto García Alix, El Hortelano, Ouka Leele, Ceesepe, Javier Mariscal, Antonio de Felipe, Carmen Calvo, Ángel Haro y Juan Ugalde.



Ricardo Cavolo (Salamanca, 1982) se licenció en Bellas Artes. Llegó al mundo de la ilustración por vocación. Dibujaba desde niño y veía cómo su padre trabajaba sin cesar en su estudio de pintura. Su trabajo abarca diferentes ámbitos: desde el diseño gráfico hasta la pintura mural, la ilustración editorial o la pirografía, una técnica de dibujo que utiliza un utensilio específico, el pirograbador.



Desde el aeropuerto de Montreal, hasta el Circo del Sol o las propias oficinas de Google, Cavolo ha sido reclamado por multitud de marcas que buscan darles un toque personal, colorido y brillante a sus espacios.



Él es el artista de los ordenadores portátiles del FC Barcelona, de numerosos festivales en México, Reino Unido o Canadá, y de murales para Urban Outfitters o Nike.



Además, ha ilustrado libros como ‘Cocina Indie’ (2012), ‘Cocina Pop (2013) ‘Historia ilustrada de la Música. 100 artistas sin los que no podría vivir’ (2014), ‘100 películas sin lo que no podía vivir’ (2018) ‘Periferias’ (2017) ‘Jamfry. Autobiografía’ (2018) y Romancero Gitano (2020).