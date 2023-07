Este viernes comienza la 28 edición de La Mar de Músicas de Cartagena

Canadá es el país invitado para la 28 edición de La Mar de Músicas, que se celebrará del 14 al 22 de julio. País que tiene en común con el festival de Cartagena en ser referentes de la multiculturalidad. De hecho además del Especial Canadá el festival acogerá a artistas de 17 países entre los que destacan, entre otros: Fito Páez, Rozalén, Rodrigo Cuevas, Fatoumata Diawara, Andrés Calamaro, Rubén Blades, Arde Bogotá, Silvana Estrada y Silvia Pérez Cruz acompañada de María Gadú y Liliana Herrero. Se homenajeará también a Lola Flores en el centenario de su nacimiento con un concierto especial y único de Califato 3x4, y a Víctor Jara, por el cincuenta aniversario de su asesinato, con Valeria Castro, Luis Pastor, Muerdo o Isaac et Nora. Toda la información y venta de entradas en lamardemusicas.com

Rozalén será la encargada del concierto inaugural del festival. Viene a Cartagena a presentar ‘Matriz’ donde la artista, muy vinculada a La Mar de Músicas, homenajea a las raíces, la tradición y la cultura de España. Un concierto especial en el que estará acompañada por Rodrigo Cuevas, Fetén Fetén, Elíseo Parra, la Ronda de Motilleja y la Ronda de Boltaña.

Especial será también la producción propia de La Mar de Músicas para recordar la figura de Víctor Jara, en el cincuenta aniversario de su fallecimiento. El concierto ‘Yo no canto por cantar. 50 años sin Victor Jara’ será uno de los principales actos fuera de Chile de conmemoración del 50 aniversario del asesinato de Jara, en el que participarán Valeria Castro, Isaac et Nora, Muerdo, Club del Río, Luis Pastor, Emilia y Pablo y Luis Barría.

Cien años se cumplen del nacimiento de Lola Flores y la Faraona tenía que tener su hueco en un festival como La Mar de Músicas que tiene por bandera la música popular, la raíz, el mestizaje, la mezcla de culturas... El homenaje que Cartagena ofrecerá en el centenario de su nacimiento a una de las mayores leyendas de la música y la cultura española del siglo veinte será con un concierto especial de Califato ¾. El único concierto que el combo andaluz dará en 2023 y que servirá además para presentar a nuevos miembros de la formación. Se rinde tributo, culto y pleitesía a La Faraona, de la forma más divertida posible, y Califato ¾ a su vez presentará en sociedad a su nuevo dream team. Se unen al homenaje Tomasito, el Negro Jari y La Cebolla.

Canadá tendrá un hueco muy especial en la programación, ya que la 28 edición estará dedicada al país norteamericano. El festival hará recorrido musical, que irá desde la multiculturalidad de la que hace gala el país, con artistas como Mélissa Laveux y Afrotronix, que aunque canadienses son originarios de Haití y Chad, respectivamente. Pasará por la música tradicional de Quebec, representada por Le Diablé a Cinq. Se detendrá en los sonidos más indígenas de Aysanabee y en los más contemporáneos de Lisa Leblanc, Owen Pallet y Marta Wainwright.

La Mar de Músicas es un crisol de culturas, un icono de la multiculturalidad en toda Europa, que este año además de grupos de Canadá, acogerá a artistas de Brasil, Haití, Japón, Portugal, Mali, Francia, Argentina, Marruecos, Panamá, Nigeria, Perú, México, Chile, España y Chad.

La música latinoamericana, tan de moda en estos momentos, siempre ha tenido en La Mar de Músicas un gran espacio de difusión desde que el festival comenzó allá por 1995. Este año no iba a ser menos y por la ciudad portuaria pasarán las grandes figuras del rock argentino Fito Páez y Andrés Calamaro, el panameño Rubén Blades, que recibirá el premio del festival, la mexicana Silvana Estrada y la peruana Susana Baca. Desde Brasil llegarán los sonidos de los jovencísimos Bala Desejo.

El hermanamiento América Latina y España estará representado a la perfección en el exquisito concierto que darán la argentina Liliana Herrero, la brasileña María Gadú y la catalana Silvia Pérez Cruz con su proyecto ‘Territorios’.

Estarán presentando, además, sus nuevos trabajos los españoles Rodrigo Cuevas, Queralt Lahoz, Lía Kali, Gecko Turner,Carlangas y Karmento.

África también tiene su hueco especial en todas las programaciones de La Mar de Músicas y este 2023 contará con la maliense Fatoumata Diawara que presenta el disco que Damon Albarn le ha producido. Desde Marruecos llegará Bab L´Bluz y desde Nigeria Ruth Mahogany & Arb Music Band.

Por Cartagena también pasará la portuguesa MARO, los japoneses creadores de cumbia Minyo Crusaders y la nueva voz del jazz francés Gabi Hartmann. Francesa también, aunque con raíces en la Región de Murcia, es November Ultra, que además de actuar recogerá en el festival el premio Paco Martín, a la artista revelación de las músicas globales.

El festival siempre tiene un espacio destacado para los grupos de Cartagena y de otras zonas de la Región de Murcia. Los cartageneros Arde Bogotá, serán los protagonistas del Día Repsol; en el que todos los conciertos son gratuitos. En ‘La Mar’ también actuarán Crudo Pimento, Awakate, Hoonine, Carey, Ruto Neón y Fernando Rubio & The Inner Demons.

LAS OTRAS MARES

La Mar de Músicas, además de música, es arte, cine y literatura, y sus actividades paralelas ya se están desarrollando. En La Mar de Cine el festival está proyectando 'Beans', 'Y llovieron pájaros', 'C.R.A.Z.Y'., 'Falcon lake', 'Riceboy Sleeps', 'Something you said last night' y 'I like movies'. Se han seleccionado estas obras de nuevos realizadores canadienses, que tienen inquietudes y unos guiones diferentes.

La sección La Mar de Letras, estará protagonizada por Nancy Huston, Rima Elkouri y Leonard Cohen. También se atenderá la sección ya habitual 'Cursivas y corcheas', dónde se presentará el último libro de la escritora y periodista Laura Piñero sobre la discográfica Dro.

En La Mar de Arte se dará visibilidad a creadores locales, como el artista visual y sonoro Fito Conesa o la ceramista Catalina García. A ellos se unen en La Mar de Arte el reconocido fotógrafo catalán Joan Fontcuberta, la artista queer Coco Guzmán y la canadiense Sylvie Bussières, entre otros.

El festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, está patrocinado por Repsol, Estrella de Levante, el periódico La Verdad y el Ministerio de Cultura. Colaboran además la Embajada de Canadá de España, Global Toronto, el Instituto de las Industrias Culturales de la Región de Murcia, Talleres M. Gallego, Radio 3, la Universidad Politécnica de Cartagena, Ikea, Gladys Palmera, Soltec, Casa África, Lhicarsa, Hidrogea y Alsa