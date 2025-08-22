Estabilizado el incendio de matorral en las Cuestas del Cedacero

Dos helicópteros y bomberos municipales del Ayuntamiento de Cartagena atacan desde las 14 horas de este viernes un incendio de matorral en las Cuestas del Cedacero, que ha quedado estabilizado sobre las 18.30, informa el 112.

Más de un centenar de llamadas alertaban de que ardía la cuneta de la carretera RM E 22, Cartagena-Isla Plana, que se ha cortado.

Trabajan también en la extinción cinco brigadas forestales terrestres y tres helitransportadas y en el dispositivo participan la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Cartagena y el helicóptero de información y control de operaciones aéreas.

Según el 112 no hay peligro para bienes ni personas.