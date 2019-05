Espejo valora que Conesa eluda hablar del servicio de Hemodinámica

El pleno del ayuntamiento ha aprobado esta mañana una moción de reprobación al presidente regional, Fernando López Miras, presentada por Ciudadanos por sus declaraciones sobre el servicio de Hemodinámica en Cartagena y otra de petición de dimisión por el mismo tema presentada por CTSSP.

Las mociones han salido adelante con el apoyo de todos los grupos excepto el Partido Popular.

El portavoz de Cs, Manuel Padín, ha criticado que este servicio solo funcione en horario matinal.

Pilar Marcos considera un desprecio a los ciudadanos mantener un servicio a media jornada y critica que un presidente regional pueda hacer unas declaraciones restándole importancia al tema.

El Grupo popular, ha rechazado las mociones al considerarlas "electoralistas". Francisco Espejo recuerda que el Gobierno local no puede dar ejemplo en temas que tienen que ver con la sanidad y ha valorado que el líder del PSOE regional no haya querido pronunciarse sobre el servicio de hemodinámica de Cartagena y pidiera sacar la sanidad del debate electoral.

El portavoz popular ha recordado que el ayuntamiento no ha hecho nada esta legislatura en materia sanitaria con la apertura y mantenimiento de consultorios médicos. También ha criticado que la alcaldesa no haya sido reivindicativa ante la Consejería de Salud hasta ahora .

Por otra parte, el pleno ha rechazado la moción de MC pidiendo declarar al presidente regional persona 'non grata'. José López ha criticado que ahora todos los grupos políticos hablen del tema del servicio de Hemodinámica después de varios años callados.