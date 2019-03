Espejo acusa al PSOE de utilizar a la Guardia Civil para una "treta electoral"

El portavoz popular, Francisco Espejo, ha denunciado que los candidatos del PSOE a la alcaldía y la presidencia de la Comunidad han hecho un uso electoral de la Guardia Civil, a la que han prometido en Cartagena un nuevo cuartel a un mes de las elecciones. “Los candidatos de Pedro Sánchez en la Región y en Cartagena han tenido la desfachatez de presentarse con la prensa en el cuartel de la Guardia Civil de Cartagena para prometer un cuartel nuevo cuando no tienen ni presupuesto ni un solar donde construirlo. Castejón y Conesa han intentado burlar las sanciones de la Junta Electoral ocultando la visita en sus agendas, pero se han asegurado de que los medios estuvieran presentes para garantizarse sus fotos”.

Espejo lamenta la visita de la secretaria de Estado de Interior y los candidatos socialistas a la presidencia regional y a la alcaldía de Cartagena, en la que prometen 10 millones de euros para construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil en un solar del que parte es propiedad privada. Ante estos hechos, Espejo ha dicho que “el PSOE ha utilizado a la Guardia Civil para una treta electoral de Castejón y Conesa. Es impresentable que Pedro Sánchez mande a Cartagena a una secretaria de Estado sin presupuesto para prometer cuarteles. Es impresentable que un delegado del Gobierno que dimitirá dentro de dos días prometa 10 millones para un cuartel que no hará nunca y es impresentable que la señora Castejón presente como alternativa un solar que ni siquiera es propiedad del Ayuntamiento”.

TRAMPAS ELECTORALES

"Tanto Castejón como Conesa han puesto las fotos de la visita en sus redes sociales, pero no se han atrevido a contar allí lo que han dicho a la prensa", ha señalado Espejo, que ha comparado la visita con el comportamiento de Torrra con los lazos amarillos. "Allí no hablan ni de cuartel nuevo, ni de solar nuevo, ni de 10 millones. No se ha atrevido porque saben que se juegan una multa. Estas trampas ante la Junta Electoral se parecen a las que hace Torra con los lazos amarillos.”

El portavoz popular ha recordado que “hace solo dos meses la señora Castejón decía que la presencia del cuartel de la Guardia Civil era una de las razones que justifican poner en subsistencias de la Armada la ciudad de la Justicia. Y ahora que ha prometido gastarse siete millones en ese solar dice que se lleva el cuartel a una parcela nueva que también va a pagar el Ayuntamiento. Esta es una cadena de disparates que puede costar mucho dinero a los cartageneros”.