El escritor Eloy Moreno visibiliza el acoso escolar a través de su novela ‘Invisible’

El autor de la novela ‘Invisible’, Eloy Moreno, uno de los finalistas del premio Hache de literatura juvenil 2020 dentro del proyecto Mandarache creado por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento ha visitado la ciudad de Cartagena, sigue con sus encuentros con los alumnos. En los programas de actividades previstos para estos días el autor va a reunirse con más de 1.000 lectores a los que presentará su novela.

El autor manifestaba estar encantado de contar con un público jóven ya que "sabes que ellos no estan influenciados por nada, te dicen la verdad". Explicaba que muchas veces los alumnos le hacen preguntas y reflexiones sobre temas que ni siquiera se habia planteado. El autor desvela que la idea del libro surge a raíz del caso real de una persona cercana, lo que le inspiró para intentar ayudar en este tema a través de la literatura, y hacer ver al público que "el culpable no solamente es el que acosa, también es la gente de alrededor que mira y no hace nada". Además, apuntaba que casi todo lo que ocurre en el libro está basado en casos reales a través de historias contadas por psicólogos infantiles.

El autor ha destacado el gran feed-back que tiene con sus lectores, asegurándo que pasa alrededor de dos o tres horas contestando mensajes. Explica que le han escrito lectores contándole que "gracias a comentar el libro en su clase han salido casos de acoso que nadie conocía, si he podido ayudar en eso creo que no hay mejor premio", concluía el autor.

Hoy además, presenta 'Tierra' que hoy mismo ha salido a la venta. Será en la librería Santos Ochoa ,a las 19 horas.