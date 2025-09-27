Una escollera convertida en mirador, la conexión perfecta con el mar

El puerto refugio de Cabo de Palos se ha convertido en uno de los lugares más frecuentados para observar el mar en cualquier época del año. Todo después de la actuación desarrollada por el Ayuntamiento de Cartagena para mejorar el entorno costero, donde se invirtieron más de 300.000 euros.

El dique escollera que protegía la bocana del pequeño puerto apenas tenía uso público. Ahora, sin embargo, cada día más personas deciden utilizarlo para contemplar el mar y la recortada costa del cabo.

Desde el espigón en forma de grada se puede observar el horizonte del mar, las balizas de navegación, la bocana, el frente marítimo del pueblo e incluso la silueta de Calblanque.

La escollera se ha convertido en un lugar de paseo, descanso y conexión con el mar. La reciente intervención también ha supuesto una mejora de la plaza, con más de 800 metros cuadrados, en la iluminación y en todas las redes y servicios de suministros y mantenimiento.