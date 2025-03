Errores al conducir en invierno: ¿Estás usando el cinturón correctamente?

El detalle que afecta a la seguridad en la conducción y no tienes en cuenta

Conducir en invierno, no es lo mismo que en verano en muchos aspectos. Es verdad que por ejemplo cuando llega el verano se habla mucho de las chanclas, de un calzado adecuado para conducir de forma segura o lo adecuado que es ir con camiseta. En la temporada de frío también hay detalles a tener en cuenta, que a veces obviamos.

Hay un asunto que afecta a la seguridad del conductor y del resto de acompañantes. "Lo ideal en cualquier época es ir ropa cómoda y no llevar tampoco un calzado que sea muy, digamos, muy bruto, muy abultado y que nos permita accionar bien el pedal. Pero algo tan sencillo que pasamos muchas veces por alto es el tema del chaquetón", explica Víctor Navarro.

El policía local y criminólogo explica los motivos. "El chaquetón es bueno, pero no es bueno llevarlo a la hora de conducir. Mi recomendación es que no lo llevemos y que si tenemos frío a las malas nos tapemos un poco las piernas, pero que el cinturón de seguridad debe de llevar esa holgura que nos permita llevarlo ceñido al cuerpo".

El efecto submarino es un riesgo en verano, pero en este caso es una cuestión de seguridad. "El problema es que no ejerce esa presión debida y entonces nos vamos escurriendo. Y de esa manera, unido a esto, comentar que el airbag al final tiene su postura y puede ser que llevemos una conducción un poquitín más tumbada y también puede ser o puede provocar lesiones no queridas".

Ayuntamiento de Cartagena El agente Víctor Navarro

Por ese motivo no afecta solo al conductor, también a los ocupantes y a las sillitas de los pequeños. "Pensamos que nuestros hijos van a tener mucho frío y la recomendación también es llevar la ropa ligera y si es preciso ponerle una mantita o la propia chaqueta o el propio chaquetón por encima, pero no ponerles el cinturón con el chaquetón. Pasa exactamente lo mismo, el sistema de retención puede no hacer su papel precisamente por ese chaquetón gordo".

Tienen que ir bien sujetos. "Se evitarán lesiones en cervicales y en otras partes del cuerpo al no estar debidamente sujetos en ese sistema de retención infantil. Por eso, al final el chaquetón vamos a dejarlo en segundo lugar y, como digo, en el caso de los sistemas de retención infantil, las sillitas de bebés, pues podemos taparle encima con una mantita".

Aprovecha el experto para recordar una clave en cualquier época del curso. "Es conducir descansado, porque al final muchas veces y sobre todo cuando ya se va aproximando un poco más la etapa de calor, pues tenemos ese momento de cansancio y puede provocar pues un accidente. Tenemos que conducir, como digo, pues con esas condiciones físicas y psíquicas al cien por cien y si vemos que no estamos dispuestos o no estamos en este caso en las condiciones pertinentes se debe parar".