El error que cometes al ir a una zapatería y que podría perjudicar tu salud: "Lo más grave"

Los pies son seguramente una de las partes del cuerpo más olvidadas en invierno y más importantes en cuanto llega el buen tiempo. Enseguida comenzarán las fotos en redes sociales en las piscinas. La mejor forma de demostrar al mundo que se está disfrutando y entonces llegan los extra cuidados porque hay talones agrietados, en algunos hay callosidad y se empiezan a pagar los errores cometidos mientras ocultamos esa parte de nuestro cuerpo que ahora da vergüenza lucir.

Pasa como con la operación bikini, que algunos ya llegan tarde porque es importante cuidarlos durante todo el año y no solamente cuando van a ser protagonistas por la llegada de la sandalia. Esta es la etapa en la que buscamos los milagros en los profesionales de la podología como Carla Petrie. "Ahora las agendas están a tope, porque todo el mundo quiere descubrir los pies. El primer error es olvidarse que tenemos pies hasta que llega la primavera". Aun así, hay opciones para llegar mejor a ese instante de cambiar los zapatos.





Los cuidados adecuados

La podóloga del centro de garellanos del Hospital Virgen de la Caridad nos recomienda ir al menos dos veces al año a la consulta. Es ideal acudir cuando cambia el tiempo de cara al verano y también cuando avanzamos hacia el invierno. Luego ya se trata de ponernos en sus manos si vamos teniendo problemas específicos más allá de prepararlos para lo que viene.

No se trata solo de una cuestión de belleza, aunque ahora sus pacientes enseñarán sus pies orgullosos. "No se trata solo de una cuestión estética. A nivel sanitario es fundamental porque un callo, una uña traumatizada o una infección por hongo puede generar un problema grave para el futuro". No hay que frivolizar.

Carla nos recomienda desterrar del todo el tópico de que al podólogo solo van personas mayores. "Va cambiando un poco una tendencia que era muy preocupante, porque se pensaba que ir al podólogo es de personas mayores. Menos mal que cada vez tengo más pacientes, jóvenes e incluso niños cuyos padres están más concienciados con la pisada y los pies en general", advierte.



Un grave error con el esmalte y un riesgo en la zapatería

Hay consultas más específicas, pero otras que en estos meses son muy comunes. "Lo que más nos encontramos son mujeres con problemas en las uñas por haber olvidado quitarse el esmalte durante todo el invierno o bien por algún traumatismo que crea una deformidad y me piden que quieren tener una uña normal de cara al verano. Intentamos dentro de lo posible devolver a un estado óptimo esa uña".

La dolencia más grave en las fechas de primavera y verano es el papiloma. "Lo más grave pueden ser los papilomas. Es un virus que se transmite por contacto, en piscinas, o incluso en zapaterías, si alguien se probó los zapatos sin bolsa, nos podemos contagiar".

El truco del secador

Cuidar de nuestros pies es una cuestión diaria y no se trata de invertir demasiado tiempo. La especialista nos ofrece un truco que da en consulta. "Se trata de crear unas rutinas y especialmente salir al salir de la ducha. Secarnos es fundamental y hacerlo bien para evitar los hongos. Les digo a mis pacientes que pueden usar el secador para que se vaya la humedad de la zona que hay entre los dedos. Siempre vamos con prisas y esa humedad puede generar hongos en la piel o en las propias uñas".

Cuando ya tenemos esas uñas sanas, el esmalte puede ser un gran aliado, pero también una pesadilla. Las uñas pintadas hacen que los pies se vean mejor ahora que las sandalias arrinconan el zapato cubierto e incluso las deportivas. Pero una cosa es que hayamos olvidado los pies y otros que cometamos la barbaridad de no retirar un esmalte que queda demasiado tiempo cubriendo las uñas. La especialista explica que "a veces encontramos uñas verdes, huecas y en muy mal estado por no haberse retirado el esmalte en todo el invierno".

En el caso de los pies, prevenir también es mejor que curar.