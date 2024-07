El error que cometes cuando te vas de vacaciones y que vigilan de cerca los ladrones: lo dice un policía

Durante los meses de verano y especialmente cada uno en su periodo vacacional, muchos ciudadanos se marchan de la ciudad o del pueblo a nuevos destinos. Es fantástico huir de las rutinas al menos por unos días, pero también es un momento en el que la vivienda habitual se queda desprotegida.

Los amigos de lo ajeno siempre buscan la ocasión de poder cometer robos sencillos y si se enteran de que las casas están vacías se evitan problemas. De ahí, el primer consejo que nos ofrece el policía y criminólogo Víctor Navarro. "Tenemos la tentación de avisar a la gente en redes sociales de que hacemos un viaje o nos vamos a la playa" y eso es dar ventaja a los malhechores.

No publicar fotos de 'postureo' hará que si vigilan nuestros perfiles no encuentren la información que necesitan. Es cierto que todo evoluciona y cambia hasta la forma de investigar las casas por parte de quienes quieren aprovechar para hacerse con lo que no es suyo. Cuanto menos contemos, más complicado saber para ellos.





Marcas clásicas y tecnología

Hay de todo tipo de intentos de marcar el territorio. Cada vez son más sofisticados. Navarro recuerda que el método que utilizaban antes era el de poner un poco de papel celo en la cerradura. Si seguía unos días después, es que nadie había vuelto a usar la llave y, por tanto, estaba desocupada. También hacían pequeñas incisiones o dibujos para definir si ya estaba vigilada e incluso si merecía la pena o no el objetivo. Si se observa pegamento también es un rastro de ese intento.

Ahora hay que estar más pegados a la tecnología, aunque hay un método clásico que funciona. "Dejar las llaves a un familiar o un amigo que dé una vuelta, riegue las plantas y demuestre que hay movimiento es ideal y recoger el correo evitará que sobresalga y ofrezca pistas a quienes vigilen. Hay que dejarles algo de beber en la nevera y que nos hagan el favor".

La tecnología de la domótica puede ser clave: "Si tienen la posibilidad de programar música o que se suban y bajen las persianas en un momento concreto, también da la sensación de seguridad. Hay también alarmas con cámara para vigilar desde la nueva ubicación". Dejar alguna prenda de ropa colgada en el tendedero o subir o quitar la alfombrilla del descansillo para que no se quede sin dar la vuelta durante la ausencia".

Hay temporizadores para las luces que también dan sensación de habitabilidad. Otra cosa obligatoria, aunque no se vaya de viaje, es cerrar siempre con llave. Si se detecta que han allanado el hogar, la recomendación es no entrar y tocar. Es mejor llamar a la policía directamente y también si se ve gente extraña por la casa o la urbanización.