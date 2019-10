Errejón pide al Gobierno central que vele por el Medio Ambiente

El candidato de Más País-Equo a la presidencia del Gobierno central, Íñigo Errejón, ha pedido a propósito del desastre ambiental del Mar Menor que ese Ejecutivo pueda actuar "subsidiariamente si los autonómicos no lo hacen cuando se trate de cuidar los recursos naturales".

Una segunda iniciativa parlamentaria nacional medioambiental será crear la figura de un defensor de las nuevas generaciones.

Debería ser, ha explicado, una institución civil publica al servicio del Estado, no del Gobierno, que vele por que las medidas de impacto medioambiental se contemplen antes de cualquier decisión urbanística o legislativa para garantizar que no vuelvan a ocurrir catástrofes ecológicas como la del Mar Menor, que arrojó toneladas de peces muertos por falta de oxígeno en sus aguas el sábado pasado.

En su opinión, hay que garantizar que una de las prioridades de España sea la protección de sus recursos naturales. En particular a la zona mediterránea, ha detallado, "una de las más privilegiadas de Europa que más va a sufrir el impacto del cambio climático si no lo afrontamos ya, lo que no es solo un conjunto de desafíos, sino también de oportunidades, pues hay mucho empleo verde por generar, mucha riqueza y muchos trabajos que se pueden crear en una transición ecológica con justicia social".

Tras navegar por el Mar Menor acompañado de expertos y pescadores, ha señalado que "se tiene que cumplir la ley, poner fin a los vertidos que entran a la laguna y regular de forma integral todos sus usos".