Entrenamiento solidario con Zaid Ait Malek

En colaboración con la fundación Hospitalidad Santa Teresa y organizado por el Departamento de RSC de JimboFresh / Levante Sur, se realizará una recogida de zapatillas deportivas y camisetas para entregar en la fundación y donar a personas sin hogar e inmigrantes. Los interesados pueden donar sus viejas zapatillas o cualquier tipo de ropa, pero además, tendrán la oportunidad de conocer a Zaid Ait Malek, uno de los mejores atletas de su modalidad. Por encima de sus méritos deportivos está la forma en la que ha llegado a convertirse en ídolo. Salió de Marruecos en los bajos de un camión para seguir peleando por practicar deporte.

En Almería jugó al fútbol y le apodaban Ferrari por su velocidad. Vencía en las carreras, pero no podía recoger la medalla porque no tenía la nacionalidad. Llegó sin unos papales que luego consiguió. Él puede entender perfectamente la situación por la que pasan los inmigrantes que llegan a España y que necesitan de ayuda. Esta vez la empresa Jimbee y la Hospitalidad ansían una ropa deportiva que sus dueños ya no usan y que evitará gastos en compras para la Fundación. A cambio, los corredores de la zona pueden compartir un entrenamiento de 15 kilómetros con Zaid el próximo miércoles 11 de septiembre con salida desde el Palacio de los deportes de la ciudad. Allí habrá una zona de recogida para los que solo deseen hacer la donación. En la web de la empresa pueden hacer la inscripción y a cambio Incluye: avituallamiento de melón, sesión de fotos y regalo de melón Jimbee. (Posibilidad de duchas en el Palacio de los deportes). Una cita de nivel deportivo alto, pero todavía más solidaria.