Elvira Mínguez explora en su nueva novela los monstruos que todos llevamos dentro

La actriz, directora y escritora Elvira Mínguez ha presentado 'La educación del monstruo', una novela galardonada con el Premio Primavera de Novela 2026. Se trata de un thriller psicológico que se sumerge en el pasado de sus protagonistas para desentrañar las complejidades del presente. Se narra en tres espacios temporales.

Un 'thriller' sobre el propio pasado

La novela, que Mínguez califica como "novela negra", sigue a Matilde, una mujer que, a raíz de un recuerdo involuntario, comienza a investigar su propio pasado. La trama se desarrolla en el Valladolid de los años 70 y busca dar respuesta a qué ocurrió entonces y "de qué manera influye en el presente", según explica la autora.

Esta búsqueda personal lleva a Matilde a descubrir que la sobreprotección que ejerce sobre su hijo Hugo es un reflejo de la relación que tuvo con su madre, Águeda. La historia también aborda el sufrimiento de la emigración española a Alemania en los años 60, revelando una cara "no tan amable" de aquella experiencia.

ESPASA_ElviraMinguez Elvira Mínguez

La reflexión sobre el monstruo interior

Uno de los ejes centrales del libro es la figura del monstruo, una metáfora de los miedos y traumas internos. "Yo creo que el monstruo está en cada uno de nosotros, o muchos monstruos, o cada 1 tiene un monstruo distinto", afirma Mínguez, que invita a los lectores a "reflexionar sobre el monstruo que cada uno tenemos dentro, sacarlo, verle la cara y a partir de ahí aprender a funcionar con él y a controlarlo".

Creo que el monstruo está en cada uno de nosotros, o muchos monstruos, o cada uno tiene un monstruo distinto" Elvira Mínguez Escritora

La novela plantea si el monstruo se hace o se hereda, una cuestión que para la escritora es fundamental hoy en día. En este sentido, Mínguez considera que la reflexión sobre "cuáles son los monstruos que tenemos dentro [...] me parece que tal y como están las cosas en este momento y con lo que estamos viviendo, me parece que es hasta necesaria".

Una novela de mujeres

Mínguez define su obra como "una novela de mujeres", protagonizada por tres personajes femeninos fuertes: Matilde (niña y adulta), su madre Águeda y la hermana Olvido. A través de ellas, la autora ha querido retratar a mujeres que, a pesar de vivir en un contexto de machismo y represión, "denuncian, se cuestionan y cuestionan el sistema en el que están".

'La educación del monstruo' se presenta como una novela absorbente que, más allá de la trama de investigación, ahonda en los miedos heredados y la gestión de los traumas. Una lectura que, según la propia autora, interpela a la sociedad y que está recomendada no solo para los amantes de la novela negra, sino para cualquier lector de buena literatura.