La eliminación del IVA en las donaciones de alimentos ya es ley, pero el Gobierno demora su puesta en marcha "3,5 millones en el aire"

“La eliminación del IVA en las donaciones de alimentos ya es ley, pero el Gobierno demora su puesta en marcha mientras crece el hambre”

Tres millones y medio de euros es lo que tienen que invertir los bancos de alimentos españoles para afrontar el IVA cuando compran los productos que repartirán entre las diferentes ONGS y que llegarán a las familias más desfavorecidas del país, que lejos de disminuir aumentan en cantidad.

La esperada Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que elimina el IVA en las donaciones de alimentos, ya es una realidad legal tras su aprobación definitiva en el Congreso y publicación en el BOE el pasado 2 de abril de 2025. Sin embargo, su aplicación práctica sigue pendiente debido a la indefinición del Gobierno sobre el plazo para ponerla en marcha.

Así lo explica Santiago López, presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (ANDAS), en una reciente entrevista en COPE. Según López, esta demora pone en riesgo la eficacia de las grandes campañas de recogida de alimentos, que se celebran anualmente en noviembre y en las que participan más de cuatro millones de voluntarios y donantes en toda España.

más barato o más cantidad

Actualmente, los bancos de alimentos pagan alrededor de 3,5 millones de euros en IVA por la compra de productos de primera necesidad, un gasto que podría destinarse a adquirir más alimentos para las personas vulnerables o pagar menos. “Con ese dinero podrían comprarse más de dos millones de kilos de comida”, señala López.

La ley establece que el Gobierno debe implementar la exención “en el menor tiempo posible”, pero esta expresión deja un margen temporal ambiguo que preocupa a ANDAS y a las entidades solidarias. Por ello, la asociación insta a que la medida se aplique antes de la Gran Recogida 2025, prevista para noviembre, o al menos que se establezca un plan de choque para acelerar su implementación.

Cartagena Y Murcia son ejemplos de solidaridad, con una participación en las donaciones por encima de la media nacional, un dato que López destaca para animar a seguir impulsando esta causa en la región.

Desde ANDAS recuerdan que esta ley es fruto de más de cinco años de trabajo y esfuerzo, y que la pronta puesta en marcha de la eliminación del IVA en las donaciones no solo facilitará la labor de los bancos de alimentos, sino que marcará la diferencia para miles de familias que dependen de esta ayuda.

Están solicitando entrevistas con el presidente del Gobierno y los responsables directos para que cuando llegue noviembre la Ley se aplique y los frutos de la gran recogida anual puedan ayudar de una forma más efectiva a todos los que necesitan de esa ayuda para llevar comida a sus mesas.