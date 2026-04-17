Eduardo Pignatelli renueva como presidente del Carnaval de Cartagena con un apoyo unánime

Eduardo Pignatelli ha sido reelegido presidente de la Federación del Carnaval de Cartagena con el respaldo unánime de todos los representantes de las comparsas y chirigotas. Los presidentes de los grupos carnavaleros se reunieron el pasado martes por la noche y volvieron a depositar su confianza en Pignatelli para liderar la federación.

Más Carnaval en la calle

Para esta nueva etapa, Pignatelli se ha marcado como objetivo principal que el Carnaval esté más presente en las calles. Su intención es que "los cartageneros tienen que ver el Carnaval como su propia fiesta y nosotros tenemos que animarlos a disfrazarse". Según el presidente, "esa es la única forma de que siga creciendo, porque el Carnaval se hace en la calle".

Crecimiento y futuro inmediato

Pignatelli ha recordado que en los últimos tres años "el Carnaval ha duplicado el presupuesto que tenía con patrocinadores tanto particulares como institucionales".

La próxima cita de la Federación de Carnaval en el calendario será en las Cruzes de Mayo con una instalación en la plaza del Rey, un evento para el que ya se han preparado diversas actuaciones y bailes.