COPE
Podcasts
Cartagena
Cartagena

Eduardo Pignatelli renueva como presidente del Carnaval de Cartagena con un apoyo unánime

El representante de las fiestas recibe el respaldo de todas las comparsas y chirigotas, un hito nunca antes alcanzado por otro presidente

Apoyo a Pignatelli

Federación de Carnaval

Apoyo a Pignatelli

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el

1 min lectura

Eduardo Pignatelli ha sido reelegido presidente de la Federación del Carnaval de Cartagena con el respaldo unánime de todos los representantes de las comparsas y chirigotas. Los presidentes de los grupos carnavaleros se reunieron el pasado martes por la noche y volvieron a depositar su confianza en Pignatelli para liderar la federación.

Más Carnaval en la calle

Para esta nueva etapa, Pignatelli se ha marcado como objetivo principal que el Carnaval esté más presente en las calles. Su intención es que "los cartageneros tienen que ver el Carnaval como su propia fiesta y nosotros tenemos que animarlos a disfrazarse". Según el presidente, "esa es la única forma de que siga creciendo, porque el Carnaval se hace en la calle".

Crecimiento y futuro inmediato

Pignatelli ha recordado que en los últimos tres años "el Carnaval ha duplicado el presupuesto que tenía con patrocinadores tanto particulares como institucionales". 

La próxima cita de la Federación de Carnaval en el calendario será en las Cruzes de Mayo con una instalación en la plaza del Rey, un evento para el que ya se han preparado diversas actuaciones y bailes.

Escucha en directo

En Directo COPE CARTAGENA

COPE CARTAGENA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 17 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking